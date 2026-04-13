Quando architettura, desiderio e passioni si incontrano: arriva a Lecce il fim su Eileen Gray e la casa sul mare



Al Db D’Essai giovedì 23 appuntamento d’eccezione promosso e organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC provincia di Lecce. La proiezione preceduta, in collegamento da remoto, dall’intervento della regista Beatrice Minger che insieme a Christoph Schaub firma la regia del documentario, già campione d’incassi. Start ore 18





LECCE - “Grazie a questa casa ho trovato qualcosa che ho desiderato per tutta la vita. Qualcosa che non sapevo mi mancasse. La costruì insieme a Jean Badovici: volevamo qualcosa di raccolto, un rifugio nascosto…”.





Si apre così, con le parole della protagonista, designer e architetta d’origine irlandese scomparsa nel 1976 all’età di 98 anni, “E.1027 - Eileen Gray e la casa sul mare”, film documentario firmato da Beatrice Minger, Christoph Schaub che giovedì 23 aprile sarà protagonista dell’appuntamento d’eccezione promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce in collaborazione con DB d’Essai.





Un film affascinante e profondo che interroga la storia dell’architettura moderna attraverso una lente inedita: quella delle omissioni, delle tensioni creative e delle geografie intime che hanno segnato la nascita di uno dei suoi luoghi più enigmatici, la Maison en bord du mer, sugli scogli di Roquebrune Cap Martin, nel Sud della Francia e la relazione tra stessa Gray, l’architetto e giornalista Jean Badovici, l’architetto, pittore e designer Le Corbusier.





L’opera indaga il rapporto tra architettura e paesaggio mediterraneo, tra funzionalismo e sensibilità domestica, tra modernismo e avanguardie artistiche, tra desiderio, potere e identità. Non un biopic ma un atto critico: per restituire voce a una progettista visionaria e ripensare la storia del modernismo attraverso ciò che è stato rimosso, distorto o dimenticato.





In questo senso, E.1027 diventa un luogo di memoria e di riscrittura, dove l’architettura si fa racconto, corpo e testimonianza.





Il pomeriggio si aprirà alle 18 con i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce Franco De Lorenzi, cui seguirà in collegamento da remoto l’intervento della regista Beatrice Minger.





“E.1027 - Eileen Gray e la casa sul mare”

Regia di Beatrice Minger e Christoph Schaub

Giovedì 23 aprile 2026 DB d’Essai, Via Salesiani 4 Lecce

Start ore 18

Proiezione promossa e organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce in collaborazione con DB d’Essai

Biglietto 8 euro

Prevendita on-line 7 euro





Agli architetti che si iscriveranno sul portale dell’Ordine sarà riconosciuto un biglietto ridotto di 6 euro





La partecipazione darà diritto a 2 CFP





L’appuntamento si aprirà alle 18 con i saluti istituzionali del Presidente dell’OAPPC





di Lecce Franco De Lorenzi.





Alle 18.10 in collegamento da remoto l’intervento della regista Beatrice Minger



