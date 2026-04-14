Fasano, sequestro della Guardia Costiera tra Savelletri e Torre Canne: impianto abusivo in un ristorante

FASANO – Operazione della Guardia Costiera lungo il tratto di costa tra Savelletri e Torre Canne, dove è stato scoperto un impianto abusivo utilizzato per il lavaggio di prodotti ittici all’interno di un ristorante.

Secondo gli accertamenti, l’attività impiegava acqua di mare non idonea per la pulizia di ricci e cozze, che veniva poi scaricata nuovamente in una vicina insenatura, in violazione delle normative ambientali e sanitarie.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati i prodotti ittici, l’impianto utilizzato per il lavaggio e le aree interessate dall’attività irregolare. Il titolare del locale è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sono state elevate anche due sanzioni amministrative.

L’operazione rientra nelle attività di controllo e tutela del litorale finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla sicurezza alimentare.