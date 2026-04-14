Porto Cesareo, assalto a un bancomat nella notte: bottino da 20mila euro

Porto Cesareo

PORTO CESAREO – Colpo nella notte a, dove una banda ha fatto esplodere uno sportello bancomat riuscendo a portare via il denaro contenuto nella cassa.

L’azione è avvenuta in via Cosimo Albano, ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo. Secondo la ricostruzione, quattro individui con il volto coperto, a bordo di un’auto, hanno utilizzato l’esplosivo per forzare l’ATM e impossessarsi del contante.

Il bottino è stimato in circa 20mila euro, mentre l’esplosione ha provocato danni significativi ai locali della filiale, ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri e i militari dell’Arma dei Carabinieri, in particolare il nucleo investigativo e la sezione rilievi, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’azione e risalire ai responsabili.

Le indagini sono in corso e non si esclude il coinvolgimento di una banda specializzata in assalti agli sportelli automatici.