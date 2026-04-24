Foggia, donna uccisa in casa dal marito: vittima la 46enne Stefania Rago

FOGGIA - Tragedia familiare a Foggia, dove una donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola nella propria abitazione di via Gaetano Salvemini.

A sparare sarebbe stato il marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un acceso litigio tra i due coniugi.

I vicini hanno riferito di aver udito urla provenire dall’appartamento poco prima dell’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco. Sempre secondo quanto emerso nelle prime ore delle indagini, i dissidi all’interno della coppia non sarebbero stati episodici e sarebbero stati spesso legati a motivi di gelosia.

La vittima era madre di due figli poco più che ventenni, che al momento dei fatti non si trovavano in casa. La notizia ha profondamente colpito la comunità cittadina anche perché, secondo quanto riferito, la donna sui social condivideva spesso messaggi contro la violenza sulle donne.

Dopo il delitto, l’uomo avrebbe contattato personalmente il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Nell’abitazione sono poi arrivati anche i familiari e i figli della coppia, sotto shock per quanto accaduto.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.