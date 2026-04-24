Trani, scoperta piazza di spaccio in periferia: droga, denaro e un giovane salvato dal terzo piano

TRANI - Operazione dei Carabinieri nella periferia di Trani, dove i militari hanno individuato un’attività di spaccio di cocaina all’interno di un appartamento in via Grecia.

Nel corso del controllo è stata denunciata una coppia, marito e moglie, trovata in possesso di denaro contante e telefoni cellulari che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati per la gestione delle ordinazioni di droga.

Le successive verifiche hanno portato i carabinieri a un secondo immobile nelle vicinanze, dove è stato rinvenuto un consistente quantitativo di cocaina insieme a mannite, sostanza comunemente utilizzata per il taglio dello stupefacente.

All’interno dell’abitazione era presente un giovane che, alla vista dei militari, ha tentato un gesto estremo cercando di lanciarsi dal terzo piano. L’intervento immediato dei carabinieri ha evitato il peggio: i militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Il ragazzo è stato arrestato. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di responsabilità legata all’attività di spaccio e verificare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti.