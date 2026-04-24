Lecce, sfida salvezza a Verona: domani sera gara cruciale al Bentegodi

- Il US Lecce sarà impegnato domani alle ore 20.45 sul campo dell’Hellas Verona FC allo stadio Marcantonio Bentegodi, nella trentaquattresima giornata di Serie A.

Per i salentini si tratta di una gara fondamentale nella corsa salvezza. Dopo il pareggio per 1-1 contro la ACF Fiorentina al Via del Mare, la formazione giallorossa punta al bottino pieno per compiere un passo importante verso la permanenza in categoria.

Anche il Verona è chiamato a reagire dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il AC Milan. I veneti cercano punti preziosi per lasciare l’ultima posizione in classifica e rilanciarsi nel finale di stagione.

Nel Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno dello squalificato Tiago Gabriel e degli infortunati Fofana e Gaspar. Sugli esterni dovrebbero essere impiegati Ramadani e Coulibaly, con Pierotti in cabina di regia offensiva. In avanti spazio al tandem formato da Banda e Cheddira.

Nel Verona, l’allenatore Paolo Sammarco non potrà contare su Mosquera, fermato da problemi muscolari. Sulle fasce previsti Gagliardini e Bradaric, con Bernede trequartista alle spalle delle punte Belghali e Sarr.

La direzione dell’incontro sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia.

L’ultimo precedente in Serie A disputato a Verona tra le due squadre risale all’11 maggio 2025 e si concluse sull’1-1. In quella occasione il Lecce passò in vantaggio al 23’ con Krstovic, prima del pareggio scaligero firmato da Coppola al 41’.