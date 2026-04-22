Bari, incendio in un appartamento in via Capruzzi: salvata una coppia di anziani

BARI - Momenti di paura ieri sera in Bari, in via Capruzzi, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero state innescate da un corto circuito che avrebbe interessato la camera da letto.

All’interno dell’abitazione si trovavano due anziani coniugi, messi in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con autoscala e autobotte. Le operazioni di soccorso hanno permesso di evitare conseguenze più gravi.

Per la coppia, che ha vissuto attimi di forte paura, si è reso comunque necessario l’intervento del personale sanitario del 118 per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità nella zona interessata dall’emergenza.

Le condizioni dei due anziani non destano preoccupazioni, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine del rogo.