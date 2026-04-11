Forlì-Cesena, arrestato operatore della Croce Rossa: indagine su decessi durante trasporti in ambulanza

FORLI'-CESENA - È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Forlì e diretta dal procuratore Enrico Cieri su alcuni decessi di anziani avvenuti nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza.

L’uomo, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa Italiana, successivamente sospeso, e svolgeva anche il ruolo di autista dei mezzi di soccorso.

Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’operazione è stata condotta dai carabinieri, che stanno portando avanti gli accertamenti nell’ambito dell’indagine.

Le verifiche della magistratura sono ancora in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità nei singoli episodi oggetto dell’inchiesta.