Gallipoli, il 18 aprile alla 'Casa degli Artisti' presentazione di 'Te sire certa' di Antonella Aman Manni



FRANCESCO GRECO - GALLIPOLI (LE) - Nella Casa degli Artisti di Gallipoli proseguono le celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, all’accoglienza e alla creatività. - Nella Casa degli Artisti di Gallipoli proseguono le celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, all’accoglienza e alla creatività.





Il prossimo 18 aprile 2026 alle ore 18.00, la residenza d’artista ospiterà la presentazione del libro "Te sire certa", progetto letterario dell’autrice Antonella Aman Manni, poetessa melissanese.





Durante la serata, Antonella Aman Manni dialogherà con Raffaella Scorrano, scrittrice, poetessa e filosofa ripercorrendo con la poesia e con la narrazione la vita contadina e un mondo passato di cui rivendica usi e costumi, mestieri e valori.





Un mondo antico sempre attuale perché radicato nel lievito madre che è il dialetto salentino.





A moderare l’incontro sarà l'operatrice culturale Selenia Stoppa, presidente dell'Associazione "Nero e Bianco".





L’evento sarà arricchito dalla proiezione di un video ideato dall' autrice che porta la firma di Alessio Errico, su gentile concessione di un brano di Mino De Santis, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.





Le letture saranno eseguite da Sabrina Abatelillo, Anna Pia Merico, Luigina Parisi, Maria Rosaria Portaccio.





La proposta culturale proseguirà con un’importante esperienza artistica: al termine della presentazione sarà possibile visitare gratuitamente la galleria permanente di Giorgio De Cesario, artista salentino e creatore del movimento alienista.





La visita sarà guidata da Maria Cristina Maritati, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere e del percorso artistico dell’autore.





Una serata che unisce letteratura, filosofia, musica e arte, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione, dialogo e scoperta nel cuore culturale della città di Gallipoli.





La serata è inoltre realizzata grazie anche alla cortese collaborazione di Biblioidee di Lettura, dell’Associazione Culturale "Bianco e Nero", dell'Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva e di Raffaele e Domenicaisabella Bono Mariano.