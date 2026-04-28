Forza Italia Puglia, richiesta di commissariamento: tensione nel gruppo regionale
BARI - Tensione interna in Forza Italia in Puglia, dove alcuni consiglieri regionali chiedono un intervento di riorganizzazione e il commissariamento della struttura regionale del partito.
In una nota congiunta, Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Marcello Lanotte dichiarano di voler essere protagonisti di una nuova fase politica e sollecitano un cambio di guida in Puglia.
I consiglieri criticano alcune recenti scelte organizzative, tra cui la mancata presentazione di liste in diversi Comuni, interpretandole come segnali di debolezza interna. Parlano inoltre di una situazione di “autolesionismo politico” che, a loro giudizio, starebbe penalizzando la crescita del partito sul territorio.
Da qui la richiesta di commissariamento, anche in vista di eventuali congressi regionali, come strumento per garantire discontinuità e rilancio politico.
Nel documento si ribadisce infine la disponibilità a contribuire a una fase di riorganizzazione, con l’obiettivo di rafforzare consenso e radicamento territoriale di Forza Italia in Puglia.