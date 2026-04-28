Palo del Colle: Tommaso Amendolara ha inaugurato il comitato elettorale

PALO DEL COLLE - Lunedì 27 aprile si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale di Tommaso Amendolara, già sindaco di Palo del Colle e candidato alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, un primo momento pubblico dedicato alla presentazione della coalizione di centro-sinistra.Nel corso dell’incontro sono state presentate le liste a sostegno della candidatura: Fare Comune, Movimento 5 Stelle, Officine Progressiste Palesi, Palo Metropolitana, Partito Democratico, Progetto Palo, Prossima. Per ciascuna lista è intervenuto un rappresentante, illustrando il proprio progetto politico e presentando i candidati. La coalizione, espressione dell’area di centro-sinistra, si è confermata ampia e articolata, rappresentativa di un fronte civico e politico sempre più coeso. Negli ultimi mesi, il confronto tra le diverse realtà coinvolte ha fatto emergere l’esigenza condivisa di costruire un percorso unitario, capace di includere nuove energie, nuove competenze e una visione comune per il futuro della città.L’inaugurazione, che ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, famiglie, giovani, associazioni, autorità del territorio e operatori locali, ha offerto l’occasione per illustrare le linee generali del progetto amministrativo e per avviare un dialogo diretto con la comunità. L’obiettivo è stato quello di favorire il confronto tra le diverse realtà e far conoscere i punti salienti del programma elettorale, frutto del lavoro di coalizione e dei tavoli programmatici aperti alla cittadinanza.La candidatura di Amendolara è stata presentata come un percorso di continuità amministrativa, con l’intenzione di proseguire il lavoro avviato durante l’attuale mandato e portare avanti i progetti già avviati in ambiti quali la riqualificazione e i lavori pubblici, cultura e promozione del territorio, scuola e sociale, attività produttive.“Abbiamo inaugurato il comitato elettorale che ci accompagnerà fino alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, uno spazio condiviso e aperto ai contributi dei cittadini, delle forze politiche e delle sette liste della coalizione – ha commentato Tommaso Amendolara –. Sarà un luogo a disposizione di tutti i candidati al Consiglio Comunale, pensato per proseguire quel percorso di partecipazione che contraddistingue la mia e la nostra campagna elettorale. Sono convinto che saranno settimane intense e positive, in cui ci concentreremo su temi e contenuti, per i quali ciascuno di noi potrà davvero portare il proprio valore, con l’impegno di presentare progetti seri e credibili. Vogliamo mettere ogni cittadino di Palo del Colle nelle condizioni di valutarci come la migliore proposta, mostrando non solo le nostre idee ma anche ciò che abbiamo realizzato finora. Intendiamo continuare a costruire un rapporto di fiducia e trasparenza, affinché ogni cittadino possa compiere una scelta consapevole e condividere con noi il percorso di crescita della nostra comunità”.