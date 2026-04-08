Frana di Petacciato, possibili riaperture per A14 e viabilità in Puglia: “cauto ottimismo” dal Mit

BARI - Potrebbe riaprire già nei prossimi giorni il tratto dell’Autostrada A14 chiuso in entrambe le direzioni tra Vasto Sud e Poggio Imperiale a causa del maltempo e dei danni provocati da una frana.

È quanto emerso dal tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro Matteo Salvini, dedicato alle criticità sulla dorsale adriatica che stanno interessando Abruzzo, Molise e Puglia. Dal confronto è emerso un “cauto ottimismo” sulla possibilità di ripristinare la circolazione non appena i monitoraggi sulla frana lo consentiranno.

In parallelo, si valuta la riapertura anche di tratti della Strada Statale 16 Adriatica tra il km 531+800 e il km 535+800 e della Strada Statale 709 Tangenziale di Pescara tra il km 0 e il km 6, attualmente interessati da limitazioni.

Sul fronte ferroviario, è stato autorizzato l’avvio immediato dei lavori da parte di Ferrovie dello Stato Italiane sulla linea adriatica, con interventi iniziati l’8 aprile e una possibile riattivazione della circolazione già entro la settimana.

Il ministro Salvini ha inoltre annunciato un sopralluogo nell’area colpita dalla frana per verificare lo stato dei lavori e l’evoluzione delle condizioni di sicurezza.