Puglia, stagione balneare 2026: si parte il 23 maggio. Regole su accesso al mare e stop alla plastica monouso

Puglia

BARI - La stagione balneare insi aprirà sabato 23 maggio 2026 e si chiuderà domenica 13 settembre. Lo prevede l’ordinanza regionale condivisa con operatori pubblici e privati, che disciplina anche orari e modalità di gestione degli stabilimenti.

I lidi dovranno garantire l’apertura minima dalle 9 alle 19, assicurando servizi uniformi lungo tutta la costa regionale.

Dal punto di vista ambientale, l’ARPA Puglia intensificherà i controlli sulla qualità delle acque di balneazione dal 1° maggio al 30 settembre, affiancando le attività ordinarie di monitoraggio.

L’ordinanza rafforza inoltre il principio di accessibilità al mare: i gestori degli stabilimenti dovranno garantire il libero transito verso la battigia e percorsi adeguati per le persone con disabilità, con l’obbligo di predisporre ausili dedicati.

È consentito ai clienti introdurre cibo e bevande dall’esterno, mentre viene confermato il divieto di plastica monouso sulle spiagge. Sarà quindi permesso l’utilizzo solo di materiali biodegradabili e compostabili per stoviglie e accessori monouso.

Infine, stabilimenti balneari e Comuni per le spiagge libere saranno tenuti a garantire decoro, pulizia e raccolta differenziata, con particolare attenzione alla manutenzione delle aree costiere durante tutta la stagione.