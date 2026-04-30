“Fuori Classe”: il contest per cantanti emergenti tra Taranto, Bari e Matera

BARI - Taranto, Bari e Matera saranno le tre città che, a fine maggio, ospiteranno le tappe di “Fuori Classe”, il contest organizzato da Euphorica e dedicato ai cantanti emergenti tra i 18 e i 28 anni, un percorso rivolto a solisti e duo di ogni genere musicale, articolato in tre giornate di audizioni che costituiranno la fase preliminare della selezione.Per ciascuna data saranno ascoltati fino a cinquanta candidati, dai quali verranno individuati tre semifinalisti. I nove artisti selezionati accederanno alla semifinale prevista per la fine di giugno, da cui emergerà il vincitore unico del contest.Per partecipare è richiesta l’iscrizione via email all’indirizzo fuoriclassecontest@gmail.com, allegando una breve presentazione personale e artistica con i dati anagrafici e le eventuali esperienze musicali, i riferimenti ai propri canali social e la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.Le audizioni si svolgeranno il 20 maggio al Cinema Teatro Orfeo di Taranto, il 21 maggio al Nevermind Music Club di Bari e il 22 maggio al Midnight Pub Live di Matera, con convocazione alle ore 11 e sessioni di ascolto fino alle 18. Ogni candidato dovrà presentare una cover e un brano inedito, con basi musicali su chiavetta USB o hard disk; sono ammessi chitarra acustica o elettrica, mentre una tastiera sarà disponibile in sede.La giuria sarà composta da Camilla Pnk, Greg Calculli, Il Maestro (Achille Lauro Band), Gianrocco Bruno, Roots Brown aka Fumetto, Nicolas Schiuma, Strato Sporco e Giuseppe Lamacchia. La supervisione artistica è affidata ad Angelo Calculli e Carola Medico.A questa prima fase seguirà la semifinale di fine giugno, alla quale accederanno i nove artisti selezionati nelle tre tappe di audizione. Da questa selezione emergerà il vincitore unico del contest, che avvierà il proprio percorso con un supporto concreto alla produzione. Il premio finale prevede infatti la produzione e pubblicazione di un EP sulle piattaforme digitali, la realizzazione del videoclip di un singolo e l’invio della cartolina digitale alle radio, a sostegno della diffusione del progetto musicale.: 393 3697125