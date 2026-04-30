Bari, inaugurate due nuove aree giochi: nuovi spazi per bambini a San Paolo e Madonnella

BARI - Mattinata all’insegna del gioco e della riqualificazione urbana a Bari, dove sono state inaugurate due nuove aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella. A tagliare il nastro, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi insieme alle presidenti dei Municipi interessati.

Il primo intervento ha riguardato via Carlo Massa, nel quartiere San Paolo, dove è stata aperta al pubblico una nuova area attrezzata con giochi inclusivi e pavimentazione antitrauma. A seguire, è stata inaugurata anche l’area giochi nel giardino Baden Powell, a Madonnella, completamente riqualificata.

«Due nuovi spazi per il divertimento e il tempo libero dei più piccoli – ha commentato Scaramuzzi – che potranno essere vissuti dalle famiglie già durante il ponte del Primo Maggio». Nonostante il maltempo, l’inaugurazione si è svolta regolarmente, segnando un ulteriore passo nel programma di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.

Nel dettaglio, l’area di via Carlo Massa è stata dotata di una doppia torre con scivoli, altalene per tutte le età, giochi a molla e pannelli ludico-educativi. Nel giardino Baden Powell, invece, sono stati sostituiti giochi ormai obsoleti con nuove installazioni inclusive, tra cui altalene, strutture per arrampicata, strumenti musicali e arredi per bambini, oltre al rifacimento completo della pavimentazione.

Gli interventi rientrano in un piano più ampio che, dall’inizio del mandato amministrativo, ha già portato alla realizzazione o riqualificazione di oltre venti aree giochi in tutta la città, grazie anche ai fondi destinati ai Municipi per l’arredo urbano.

Nel pomeriggio è inoltre prevista l’accensione del nuovo impianto di illuminazione nel giardino di viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco, dove sono stati installati 50 pali con luci a led per migliorare sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici anche nelle ore serali.