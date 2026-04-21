Il Cerignola si fa rimontare: 1-1 contro il Team Altamura al Monterisi
FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola impatta 1-1 contro il Team Altamura allo stadio Domenico Monterisi nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C.
Nel primo tempo, al 12’, Russo sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Al 29’ D’Orazio prova la conclusione di destro senza trovare lo specchio della porta. Il gol arriva al 35’: Vitale sblocca il match con un tocco di destro su cross dello stesso Russo.
Nella ripresa, l’Altamura ristabilisce subito l’equilibrio: al 1’ Rosafio firma l’1-1 con una girata di sinistro su assist di Nicolao. Al 5’ Ruggiero va vicino al nuovo vantaggio, mentre al 17’ è Curcio a sfiorare la rete per gli ospiti. Al 30’ Cretella manca di poco il bersaglio, e nel finale, al 44’, Nicolao non riesce a concretizzare un’ulteriore occasione per l’Altamura.
Con questo risultato, il Team Altamura si conferma all’undicesimo posto in classifica con 45 punti. Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 26 aprile, il Cerignola sarà impegnato alle ore 18 sul campo del Benevento Calcio allo stadio Ciro Vigorito.