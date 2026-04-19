Incendio all’alba a Melendugno: casa devastata dalle fiamme, nessun ferito

MELENDUGNO - Paura all’alba a Melendugno, dove un violento incendio ha devastato un’abitazione in via G. D’Annunzio. Il rogo è divampato intorno alle 5:10 del mattino, avvolgendo completamente il primo piano dell’edificio e rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte rapidamente sul posto, trovandosi di fronte a una situazione critica con le fiamme già estese a gran parte dell’abitazione. I pompieri hanno lavorato a lungo per contenere e spegnere l’incendio, evitando che si propagasse alle strutture vicine.

Durante le operazioni è stata data priorità alla messa in sicurezza dell’area: sono state rimosse alcune bombole di GPL presenti nell’immobile e sono state disattivate le utenze, riducendo il rischio di ulteriori esplosioni o danni.

Nessun ferito, ma casa inagibile

Nonostante la violenza del rogo, non si registrano feriti. Un esito fortunato considerando l’entità dell’incendio e le condizioni in cui è stato trovato l’edificio all’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il personale del 118 e i tecnici comunali, che dopo un primo sopralluogo hanno dichiarato l’abitazione inagibile a causa dei gravi danni strutturali riportati.

Accertamenti in corso

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire l’origine del rogo e verificare se si sia trattato di un evento accidentale o se vi siano altre responsabilità.

L’episodio ha comunque generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati all’alba dal fumo e dal lavoro dei soccorritori.