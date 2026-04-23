La Famiglia Morciano investe sul territorio tarantino

Famiglia Morciano (Foto Baux)

Pur non essendo in uno dei tanti Distretti del Mobile italiani, l'azienda di famiglia Baux continua a sviluppare le proprie attività in sito investendo sui giovani. La ricerca in zona di giovane personale altamente specializzato e qualificato. A Milano l’azienda presente a EuroCucina / FTK - Tecnologia per la Cucina





Quella della famiglia di imprenditori Morciano, con due generazioni impegnate in azienda, i coniugi Errico Morciano e Mariella Franchini con i figli Andrea e Francesca, è una storia di caparbia resilienza basata sulla ferma volontà di investire e creare ricchezza sul territorio tarantino.





Mentre tanti imprenditori trasferiscono know-how e produzioni altrove, infatti, i Morciano hanno scelto di restare e costruire un futuro.





La famiglia Morciano ha creato Baux, un’azienda all’avanguardia il cui stabilimento è nell’area industriale di Faggiano, a pochi chilometri da Taranto; l’originaria produzione di cucine si è poi sviluppata fino a comprendere tutti gli ambienti della casa.





Si tratta di una produzione di eccellenza e all’avanguardia, in cui l’innovazione sposa la sostenibilità, non solo in termini di design, ma anche nella qualità assoluta dei materiali utilizzati e nella ricerca di nuove soluzioni costruttive.





Baux propone soluzioni abitative che riflettono le nuove visioni e abitudini di vita delle persone, in cui le cucine si fondono sempre più con la zona living della casa, e che presentano le ultime tendenze in fatto di forme e materiali, di colori e tecnologie che interessano tutta la casa.





Tutto viene realizzato dall’azienda "in casa" impiegando mano d’opera locale.





Non è facile perché lo stabilimento Baux non si trova in uno dei tanti Distretti del mobile italiani, e quindi non può avvalersi di un indotto specializzato con aziende satelliti in grado di facilitare la produzione fornendo servizi, materiali e componentistica.





Con spirito di resilienza i Morciano hanno perciò deciso di realizzare tutto nel proprio stabilimento, investendo soprattutto nella ricerca e sviluppo di materiali e di tecnologie, anche se non è facile selezionare in zona personale altamente qualificato e specializzato nel settore, come giovani laureati che intendano impegnarsi per costruirsi un futuro in un’azienda in grado di valorizzarne il talento e le competenze.





L’azienda sta sviluppando la propria attività con un percorso che guarda a una crescita strutturata, con l’obiettivo di portare il modello Baux oltre i confini nazionali, tra l’altro a breve è prevista l’apertura della nuova boutique a Dubai.





In questi giorni Baux è presente a Milano a EuroCucina, la manifestazione che rappresenta il punto di riferimento internazionale per il design della cucina; insieme all’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen), l’importante manifestazione mette in mostra innovazione, sostenibilità e nuovi materiali del settore. La presenza a EuroCucina rappresenta il confronto diretto con i player internazionali e conferma la volontà di Baux di competere su scala globale.