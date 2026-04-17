La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso a Lecce: il primo hotel in Europa dove le pareti purificano l’aria con la tecnologia Airlite

Fiermontina Palazzo Bozzi Corso Lecce Relaxarium (Ph Terplanet)

Respirare bellezza: a Lecce il primo hotel in Europa dove le pareti purificano l’aria. La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso e la tecnologia Airlite nel suo Relaxarium





LECCE - Nel cuore di Lecce, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, tra le pietre dorate di un palazzo settecentesco che custodisce storie, arte e silenzi, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso inaugura una nuova dimensione dell’ospitalità: invisibile agli occhi, ma profondamente percepibile dal corpo e dall’anima.





È qui che prende vita una scelta pionieristica, intima e rivoluzionaria, che segna un primato europeo e racconta, ancora una volta, la sensibilità autentica de La Fiermontina Family Collection verso il futuro del pianeta e il benessere delle persone. Per la prima volta in Europa, una struttura alberghiera accoglie al suo interno la tecnologia Airlite, trasformando le pareti del Relaxarium in superfici vive, capaci di respirare, purificare, proteggere.





Non è solo un’innovazione, ma un gesto coerente, quasi naturale, per un luogo dove il tempo rallenta e ogni dettaglio è pensato per generare armonia. Nel silenzio ovattato delle antiche volte, tra luci soffuse e profumi avvolgenti, il benessere si arricchisce di una dimensione nuova: quella dell’aria stessa che si respira.





Grazie ad Airlite, pittura minerale all’avanguardia attivata dalla luce, naturale o artificiale, le superfici diventano purificatori invisibili, capaci di eliminare fino all’88,8% degli agenti inquinanti e il 99,9% di batteri e virus, trasformando lo spazio in un rifugio ancora più sano, protetto, essenziale. In un’epoca in cui la qualità dell’aria è una delle sfide più urgenti e meno visibili, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso compie una scelta concreta e lungimirante: prendersi cura non solo di ciò che si vede, ma anche di ciò che si respira.





Airlite agisce silenziosamente, senza consumo di energia, senza rumore, senza manutenzione, riducendo odori, prevenendo muffe, abbattendo sostanze nocive come ossidi di azoto, benzene e formaldeide, e contribuendo a creare ambienti più salubri, capaci di rigenerare davvero chi li vive.





Il Relaxarium diventa così un luogo ancora più intimo e profondo, dove l’acqua calda della minipiscina idromassaggio incontra una qualità dell’aria paragonabile a quella di una foresta. Un luogo dove ogni respiro è parte dell’esperienza, dove il corpo si distende e la mente si alleggerisce, accompagnati da una tecnologia che lavora in silenzio, amplificando il senso di benessere. Anche il gesto più semplice, come immergersi nell’acqua o lasciarsi avvolgere da un trattamento, assume un valore nuovo, più consapevole, più completo.





Questa scelta racconta una visione precisa: quella di un’ospitalità che non si limita all’estetica o al comfort, ma che si assume la responsabilità di contribuire attivamente alla salute delle persone e dell’ambiente. Airlite, con la sua formula priva di composti organici volatili e con un’impronta di CO₂ significativamente ridotta rispetto alle pitture tradizionali, rappresenta un passo concreto verso un’idea di lusso più etico, più evoluto, più necessario.





La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso diventa così non solo un luogo da vivere, ma un simbolo: il primo hotel in Europa a scegliere una tecnologia capace di trasformare le superfici in alleate invisibili del benessere. Un primato che non è ostentazione, ma conseguenza naturale di un percorso fatto di attenzione, ricerca e rispetto. In queste stanze, tra opere di design e tracce di memoria, tra cielo e pietra, si respira qualcosa di diverso: un’idea di futuro che passa attraverso piccoli gesti concreti, capaci di cambiare profondamente il modo di abitare gli spazi.



