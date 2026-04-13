Si celebrano 180 anni dalla nascita di Francesco Paolo Tosti



Il 9 aprile di 180 anni fa nasceva a Ortona, in Abruzzo, Francesco Paolo Tosti. Gli rendono omaggio con un prezioso video il duo Maria Meerovich/Vincenzo Zoppi, due musicisti attivi e operanti in Puglia (rispettivamente a Bari e a Brindisi) che negli anni scorsi hanno completato la loro formazione artistica al Conservatorio "Nino Rota", sempre tra le nostre eccellenze. Il 9 aprile di 180 anni fa nasceva a Ortona, in Abruzzo, Francesco Paolo Tosti. Gli rendono omaggio con un prezioso video il duo Maria Meerovich/Vincenzo Zoppi, due musicisti attivi e operanti in Puglia (rispettivamente a Bari e a Brindisi) che negli anni scorsi hanno completato la loro formazione artistica al Conservatorio "Nino Rota", sempre tra le nostre eccellenze.





Maria e Vincenzo hanno voluto diffondere la pubblicazione in anteprima di questo video realizzato con il patrocinio dell'Istituto Nazionale Tostiano, per la regia di Paco Maddalena.





Per questo sarà occasione importante ascoltare con particolare attenzione le Quattro Canzoni di Amaranta, l'opera più intensa e matura (e meno salottiera) della vasta produzione tostiana: qui, la musica di Tosti e i versi di Gabriele D'Annunzio si intrecciano un intenso dialogo tra esaltazione amorosa, eros e thanatos.





Il video è stato girato nella cornice ideale di Palazzo Pesce, a Mola di Bari.





Ai suoi tempi Tosti è stato un musicista di enorme successo internazionale e lo è tuttora. Le sue romanze da camera sono state e sono sempre cantate e amate da cantanti celebri e meno noti e dal pubblico di tutto il mondo. Per quarant'anni, tra il 1870 e il 1910 visse a Londra, dove il musicista fu il maestro di canto della famiglia reale britannica.





Un prodotto artistico e culturale, quindi, che dalla Puglia onorerà il celebre Tosti oltre i confini nazionali ed europei.



