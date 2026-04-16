'Latiano: crescere, orientarsi, scegliere': al via le attività all'Orientation Desk



Desk attivo dal 7 aprile, in partenza laboratori e Job Day





LATIANO (BR) - Dopo la presentazione ufficiale, è entrato nella fase operativa il progetto "Latiano: crescere, orientarsi, scegliere", promosso dal Comune di Latiano e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico Punti Cardinali FOR work (PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027).





Il progetto, della durata di 18 mesi, mira a rafforzare l’orientamento al lavoro, sostenere l’inclusione sociale e favorire l’occupabilità dei cittadini, con particolare attenzione a giovani, donne e persone in condizione di fragilità.





Attivo dal 7 aprile l’Orientation Desk





A partire da martedì 7 aprile 2026 è operativo l’Orientation Desk, lo sportello di orientamento situato presso la sede del Comune di Latiano (via Cesare Battisti n. 4).

Lo sportello offrirà gratuitamente: orientamento personalizzato; accompagnamento al lavoro e alla formazione; supporto nella scelta dei percorsi professionali e di studio.





Orari di apertura





martedì: dalle 8:30 alle 14:30

giovedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30





In partenza laboratori e Job Day





Già nel mese di aprile prenderanno avvio le prime attività progettuali, oltre all’apertura del Desk: i primi Orientation Labs, laboratori esperienziali dedicati allo sviluppo di competenze digitali, all’autoimprenditorialità, all’empowerment femminile e alla valorizzazione del territorio; il primo Job Day, occasione di incontro diretto tra cittadini, imprese e operatori del lavoro.

Le attività si svolgeranno in diversi luoghi del territorio, tra cui: il Centro Polifunzionale; la sede dello Sportello Antiviolenza del Comune di Latiano; gli spazi della Community Library.





Un progetto per orientarsi, crescere e scegliere





Il progetto si rivolge a cittadini tra i 16 e i 65 anni, disoccupati, inattivi o inoccupati, proponendo un percorso articolato in tre fasi: crescita personale; orientamento alle opportunità; attivazione verso il lavoro.

Tra le principali azioni previste: 30 Orientation Labs; 3 Job Day; 20 eventi di promozione territoriale (Puglia Attrattiva #mareasinistra).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare un elemento identitario del territorio in una leva di sviluppo, rileggendo in chiave inclusiva e contemporanea i valori di crescita, riscatto e costruzione di opportunità accessibili a tutta la comunità.





Dove informarsi





Per conoscere calendario, date e modalità di partecipazione alle attività, è possibile: consultare le pagine Facebook e Instagram del Comune di Latiano e del progetto; visitare il sito istituzionale del Comune; contattare l’Ufficio Servizi Sociali; scrivere all’indirizzo email: latianopunticardinaliforwork@gmail.com





La rete dei partner





Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di una rete ampia e qualificata di partner: ARPAL Puglia – CPI Mesagne; Ce.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione; CGIL Camera del Lavoro Territoriale; CISL Taranto Brindisi; CNA Brindisi-Taranto; Confcommercio Brindisi; Confesercenti Brindisi; Coldiretti Brindisi; Fondazione Consulenti per il Lavoro; CPIA "Anna Lorenzetto" Brindisi; Legacoop Puglia; Liceo Statale "F. Ribezzo"; Oratorio ANSPI "Santa Maria della Neve" e Scuola Professionale "Giacomo Rousseau".