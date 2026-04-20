Lecce, 17enne trovato ferito da un colpo alla tempia: morto in ospedale, indagini in corso

LECCE - Dramma nella notte a Lecce, dove un ragazzo di 17 anni, di origini straniere, è stato trovato gravemente ferito nella sua abitazione in via Quinto Mario Corrado, colpito da un proiettile alla tempia.L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. All’arrivo dei sanitari del 118, il giovane era ancora vivo ma in condizioni disperate. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo, intorno all’una di notte.Restano al momento ancora da chiarire le circostanze del ferimento. Gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione quanto accaduto, senza escludere alcuna ipotesi. L’abitazione del ragazzo è stata posta sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti della polizia scientifica.Le indagini sono coordinate dall’autorità giudiziaria, che sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane e di comprendere l’origine del colpo che lo ha ucciso.