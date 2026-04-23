'LecceArredo 2026', il design torna protagonista con la 38ª edizione



Dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce, oltre 130 aziende e nuove tendenze tra sostenibilità, innovazione e abitare contemporaneo





LECCE - Manca meno di un mese all’apertura di LecceArredo 2026, il Salone Internazionale dell’Arredamento che, dal 15 al 18 maggio, trasformerà Piazza Palio a Lecce in un punto di riferimento per il design e l’abitare contemporaneo. Giunta alla sua 38ª edizione, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti del settore nel Sud Italia.





Promosso da EMME Plus Fiere e Congressi, guidata da Maurizio e Mauro Nardelli, LecceArredo continua a rappresentare una vetrina privilegiata per aziende, progettisti, architetti e appassionati, offrendo un’ampia panoramica sulle evoluzioni del mondo dell’arredo.





Saranno oltre 130 le aziende protagoniste, con la presenza dei più importanti marchi nazionali e internazionali, pronti a presentare collezioni, soluzioni e concept innovativi. Tra gli sponsor ufficiali figurano Nuovarredo, Parama e Vetreria Calasso, realtà di riferimento nel settore.





Le novità dell’edizione 2026





L’edizione di quest’anno pone un accento ancora più forte su alcuni temi chiave del design contemporaneo:

- sostenibilità ambientale e materiali eco-compatibili

- tecnologie smart per la casa

- soluzioni per il risparmio energetico e il benessere abitativo

- spazi flessibili e multifunzionali

LecceArredo si configura così come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni dell’abitare, sempre più orientato a funzionalità, estetica e qualità della vita.





Una storia lunga 38 edizioni





Con quasi quattro decenni di attività, LecceArredo si distingue per la sua continuità e capacità di evolversi nel tempo, mantenendo saldo il legame con il territorio e con il pubblico. La manifestazione è oggi un punto d’incontro tra tradizione e innovazione, capace di intercettare le esigenze di un mercato in costante cambiamento.





Un’esperienza per professionisti e pubblico





La fiera si rivolge a chi progetta, arreda e si lascia ispirare dal design: architetti, interior designer, operatori del settore e visitatori interessati a scoprire nuove soluzioni per la casa. Un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con le aziende, conoscere prodotti e materiali e lasciarsi guidare dalle ultime tendenze.

Ulteriori dettagli sull’evento saranno presentati nel corso della conferenza stampa ufficiale.





Dove e quando





Lecce, Piazza Palio

15 – 18 maggio 2026

Apertura: venerdì 15 maggio dalle ore 16:30 alle 20:30

16-17-18 maggio: orario continuato dalle 10:30 alle 20:30





Come partecipare





Scarica il tuo ticket sul sito ufficiale: www.leccearredo.it