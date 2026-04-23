Verso la Settimana dello Sport 2026: Ostuni progetta il suo futuro sportivo



OSTUNI (BR) - Il cammino verso la Settimana dello Sport 2026 entra ufficialmente nel vivo. Dopo i primi passi organizzativi, la "Città Bianca" si prepara a fare squadra per definire i dettagli di un evento che celebrerà il talento, la passione e i valori fondamentali del benessere e della condivisione. - Il cammino verso la Settimana dello Sport 2026 entra ufficialmente nel vivo. Dopo i primi passi organizzativi, la "Città Bianca" si prepara a fare squadra per definire i dettagli di un evento che celebrerà il talento, la passione e i valori fondamentali del benessere e della condivisione.





L’Amministrazione Comunale, attraverso le parole dell’Assessore allo Sport Samuela Santomanco, rivolge un invito aperto a tutti i cittadini, alle realtà associative e alle società sportive del territorio per partecipare al secondo incontro operativo di co-progettazione. L’obiettivo è ambizioso: costruire un programma inclusivo, dinamico e capace di coinvolgere ogni fascia d'età, dando spazio a tutte le discipline presenti sul territorio.





"La vostra esperienza e il vostro entusiasmo sono il motore di questa iniziativa - sottolinea l’Assessore Santomanco - Vogliamo fare squadra per creare un evento che rispecchi l'identità sportiva di Ostuni. Lo sport nella nostra città corre veloce e vogliamo farlo insieme a voi, mettendo a sistema le idee di chi vive il campo ogni giorno".





L’appuntamento per discutere proposte, logistica e iniziative è fissato per lunedì 27 aprile 2026, ore 17:00 presso la Sala Mostre della Biblioteca Comunale.





Tutta la cittadinanza e i rappresentanti delle associazioni sono invitati a partecipare per dare il proprio contributo attivo. La Settimana dello Sport 2026 non sarà solo una vetrina per gli atleti, ma una grande festa di comunità costruita passo dopo passo, insieme.