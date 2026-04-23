San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro celebra il 25 aprile con 'La Resistenza. Canti per la festa della Liberazione'



In occasione dell’anniversario della liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo viene proposto un recital sui canti della resistenza. Sabato 25 aprile, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Sabato 25 aprile, alle ore 20.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro propone, nell’ambito della rassegna "Visioni dal Paese Grande", un recital sui canti della resistenza, per celebrare l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.





In una data così importante, la compagnia teatrale dà vita a un recital, in cui il canto diventa strumento di memoria storica. Attraverso un vasto repertorio dei canti di lotta e resistenza italiani, interpretati da Anna Cinzia Villani, Fabio Tolledi, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Onur Uysal, Sara Cossa, si ricordano la forza e il sacrificio di tante persone che hanno combattuto per la libertà, anche a costo della propria vita. Gli artisti prestano la loro voce a parole significative e ritornate quantomai attuali, sulle note di melodie tramandate nei decenni nella tradizione popolare, raccontando gli orrori della guerra, gli ideali delle battaglie politiche e del lavoro, il coraggio di migliaia di persone impegnate nell’affermazione dei valori di libertà, uguaglianza e rispetto, contro la violenza, la repressione, l’abominio del nazi-fascismo.





Astràgali Teatro, da sempre attenta alle dinamiche storiche e sociali, intende realizzare un momento di incontro con il pubblico, in cui le arti performative si fanno messaggere di un invito di resistenza e di pace, preservando e tramandando gli insegnamenti del passato, la Resistenza, le lotte partigiane, l’impegno politico e civico contro il fascismo, per un futuro senza discriminazioni, violenza e sfruttamento e in cui ciascuno possa vivere nella libertà, nel rispetto dei diritti costituzionali, nella solidarietà. "Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



