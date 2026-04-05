Papa Leone XIV celebra la prima Pasqua da Pontefice con un appello contro guerre e ingiustizie

CITTA' DEL VATICANO – Oggi il Papa Leone XIV celebra la sua prima messa di Pasqua da quando è salito al soglio pontificio. La funzione, in programma alle 10 in piazza San Pietro, sarà seguita alle 12 dalla tradizionale benedizione urbi et orbi dal loggione centrale della basilica vaticana.

Leone XIV, presiedendo per la prima volta i riti della Settimana Santa, ha annunciato un nuovo appello contro tutte le guerre, ribadendo il messaggio di pace e solidarietà che ha caratterizzato la sua Veglia pasquale di ieri sera.

Durante la Veglia, nella basilica di San Pietro, il Pontefice ha richiamato l’attenzione sui mali che affliggono il mondo contemporaneo: "La sfiducia, la paura, l’egoismo, il rancore", così come "la guerra, l’ingiustizia, la chiusura tra popoli e nazioni". Leone XIV ha sottolineato che, sebbene questi ostacoli possano sembrare insormontabili, uomini e donne nel corso della storia, con l’aiuto di Dio, sono riusciti a superarli, lasciando frutti di bene ancora oggi presenti.

Il Papa ha quindi invitato i fedeli a farsi guidare da questi esempi: "Lasciamoci muovere dal loro esempio e in questa notte santa facciamo nostro il loro impegno, perché ovunque e sempre, nel mondo, crescano e fioriscano i doni pasquali della concordia e della pace".