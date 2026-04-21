Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Nel dettaglio, sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Gargano, dove i quantitativi potranno risultare da deboli a localmente moderati. Sul resto del territorio regionale le precipitazioni saranno più isolate ma comunque possibili, con accumuli generalmente deboli o, in alcuni casi, moderati.
Contestualmente è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la regione, con possibili criticità legate a fenomeni intensi, seppur localizzati.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree maggiormente esposte, in particolare nei centri urbani soggetti ad allagamenti e nelle zone a rischio idrogeologico.