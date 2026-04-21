Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

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BARI - Dalle ore 13:00 di oggi, 21 aprile 2026, e per le successive 11 ore è prevista un’ondata di maltempo su tutta la Puglia, con precipitazioni diffuse e condizioni di instabilità.

Nel dettaglio, sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Gargano, dove i quantitativi potranno risultare da deboli a localmente moderati. Sul resto del territorio regionale le precipitazioni saranno più isolate ma comunque possibili, con accumuli generalmente deboli o, in alcuni casi, moderati.

Contestualmente è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la regione, con possibili criticità legate a fenomeni intensi, seppur localizzati.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree maggiormente esposte, in particolare nei centri urbani soggetti ad allagamenti e nelle zone a rischio idrogeologico.

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