Centro Ilma di Gallipoli: Pentassuglia incontra rappresentanti della Lilt di Lecce



LECCE - L’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, ha incontrato questa mattina i rappresentanti e i volontari della LILT – Lega italiana per la lotta ai tumori di Lecce con il dott. Giuseppe Serravezza sulla questione del centro oncologico Ilma di Gallipoli. All’incontro hanno partecipato anche il presidente della III commissione consiliare Sanità Felice Spaccavento e il consigliere regionale Stefano Minerva, presidente del gruppo Pd. - L’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, ha incontrato questa mattina i rappresentanti e i volontari della LILT – Lega italiana per la lotta ai tumori di Lecce con il dott. Giuseppe Serravezza sulla questione del centro oncologico Ilma di Gallipoli. All’incontro hanno partecipato anche il presidente della III commissione consiliare Sanità Felice Spaccavento e il consigliere regionale Stefano Minerva, presidente del gruppo Pd.





“E’ stata – ha detto l’assessore Pentassuglia - una giornata proficua, molto importante e intensa per il centro Ilma, per la provincia di Lecce e per il fatto che abbiamo chiarito come vada definito il percorso autorizzativo che sta andando avanti con il Comune di Gallipoli e con gli interessati e dopo l’autorizzazione per l’agibilità ci rincontreremo per valutare puntualmente quali sono le attività che possono essere messe a disposizione del territorio della provincia di Lecce, valorizzando il grande lavoro fin qui svolto, ma anche quello che i volontari stanno contribuendo a dare a quel territorio e a tutta la regione Puglia”.





Sono infatti in corso le attività per il rilascio dell’agibilità dei locali della struttura, costruita con i contributi raccolti dalla LILT. Una volta ottenuta l’agibilità, inizierà il percorso per le autorizzazioni e l’accreditamento, insieme alla Regione, alla Asl di Lecce e al comune di Gallipoli, per le iniziative che il Centro Ilma riterrà opportuno richiedere.