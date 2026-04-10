Meteo Italia: anticiclone al capolinea, in arrivo da lunedì temporali, venti forti e calo delle temperature fino a 8 gradi

3B Meteo

Manuel Mazzoleni

BERGAMO - Secondo le previsioni diffuse da, l’attuale fase di stabilità atmosferica sull’Italia sta per concludersi. Il meteorologoha infatti annunciato l’arrivo di un cambiamento significativo delle condizioni meteo a partire dalla giornata di lunedì, con il ritorno di rovesci, temporali, venti intensi e un sensibile calo delle temperature.

Secondo l’analisi, l’anticiclone che da diversi giorni garantisce tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale inizierà a indebolirsi già nel fine settimana. Le prime avvisaglie del cambiamento si manifesteranno tra sabato e domenica, quando una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa nord-occidentale e un vortice depressionario di origine nordafricana inizieranno ad influenzare progressivamente la Penisola.

Nella giornata di domenica è atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, con i primi fenomeni che potrebbero interessare Nordovest e Sardegna entro la serata. Questo sarà il preludio a una fase di maltempo più organizzata nella prima parte della prossima settimana.

Tra lunedì e mercoledì, infatti, il peggioramento si estenderà a gran parte del territorio nazionale, con precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, in particolare al Centro-Sud e sul Nordovest. Le regioni nord-orientali dovrebbero risultare più ai margini della perturbazione, con fenomeni più deboli e isolati.

Il sistema depressionario sarà accompagnato da una marcata intensificazione della ventilazione ciclonica, con rotazione dei venti e raffiche sostenute su diverse aree del Paese. In questa fase si assisterà anche all’arrivo di masse d’aria cariche di polvere sahariana, trasportate dai venti meridionali e sud-occidentali, soprattutto verso le regioni tirreniche e le isole maggiori. Il successivo ingresso delle precipitazioni potrà determinare il fenomeno della cosiddetta “pioggia di fango”, con deposito di pulviscolo su superfici esterne.

Dal punto di vista termico, dopo i valori anomali registrati nei giorni precedenti, con punte superiori ai 25°C soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, è atteso un calo generalizzato delle temperature tra lunedì e martedì, con diminuzioni anche di 5–8°C rispetto ai valori attuali. Le massime potranno scendere localmente sotto i 20°C su gran parte del Paese.

Successivamente, secondo le tendenze delineate da 3B Meteo, potrebbe verificarsi una fase di parziale rialzo termico, più evidente al Nord e lungo le regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre al Sud e lungo il versante adriatico il recupero risulterebbe più contenuto.

Il quadro complessivo indica dunque una fase di transizione meteorologica netta, con il passaggio da condizioni di stabilità e clima mite a uno scenario più instabile e dinamico, tipico di un assetto atmosferico in rapida evoluzione primaverile.