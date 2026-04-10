Meteo Italia: anticiclone al capolinea, in arrivo da lunedì temporali, venti forti e calo delle temperature fino a 8 gradi
BERGAMO - Secondo le previsioni diffuse da 3B Meteo, l’attuale fase di stabilità atmosferica sull’Italia sta per concludersi. Il meteorologo Manuel Mazzoleni ha infatti annunciato l’arrivo di un cambiamento significativo delle condizioni meteo a partire dalla giornata di lunedì, con il ritorno di rovesci, temporali, venti intensi e un sensibile calo delle temperature.
Secondo l’analisi, l’anticiclone che da diversi giorni garantisce tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale inizierà a indebolirsi già nel fine settimana. Le prime avvisaglie del cambiamento si manifesteranno tra sabato e domenica, quando una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa nord-occidentale e un vortice depressionario di origine nordafricana inizieranno ad influenzare progressivamente la Penisola.
Nella giornata di domenica è atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, con i primi fenomeni che potrebbero interessare Nordovest e Sardegna entro la serata. Questo sarà il preludio a una fase di maltempo più organizzata nella prima parte della prossima settimana.
Tra lunedì e mercoledì, infatti, il peggioramento si estenderà a gran parte del territorio nazionale, con precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, in particolare al Centro-Sud e sul Nordovest. Le regioni nord-orientali dovrebbero risultare più ai margini della perturbazione, con fenomeni più deboli e isolati.
Il sistema depressionario sarà accompagnato da una marcata intensificazione della ventilazione ciclonica, con rotazione dei venti e raffiche sostenute su diverse aree del Paese. In questa fase si assisterà anche all’arrivo di masse d’aria cariche di polvere sahariana, trasportate dai venti meridionali e sud-occidentali, soprattutto verso le regioni tirreniche e le isole maggiori. Il successivo ingresso delle precipitazioni potrà determinare il fenomeno della cosiddetta “pioggia di fango”, con deposito di pulviscolo su superfici esterne.
Dal punto di vista termico, dopo i valori anomali registrati nei giorni precedenti, con punte superiori ai 25°C soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, è atteso un calo generalizzato delle temperature tra lunedì e martedì, con diminuzioni anche di 5–8°C rispetto ai valori attuali. Le massime potranno scendere localmente sotto i 20°C su gran parte del Paese.
Successivamente, secondo le tendenze delineate da 3B Meteo, potrebbe verificarsi una fase di parziale rialzo termico, più evidente al Nord e lungo le regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre al Sud e lungo il versante adriatico il recupero risulterebbe più contenuto.
Il quadro complessivo indica dunque una fase di transizione meteorologica netta, con il passaggio da condizioni di stabilità e clima mite a uno scenario più instabile e dinamico, tipico di un assetto atmosferico in rapida evoluzione primaverile.