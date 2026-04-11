True Puglia 2026, a Savelletri i buyer internazionali alla scoperta del turismo di lusso in Puglia

ph_Carlo Elmiro Bevilacqua

SAVELLETRI DI FASANO - Al via dal 13 al 16 aprile la quarta edizione di True Puglia 2026, l’evento dedicato alla promozione della filiera turistica regionale e al posizionamento della Puglia come destinazione d’eccellenza nel turismo esperienziale e di alta gamma.

L’iniziativa, presentata come appuntamento flagship del circuito True, si svolgerà nell’area di Savelletri e metterà al centro l’offerta ricettiva pugliese più esclusiva: masserie, resort, boutique hotel e strutture legate all’enogastronomia e alle esperienze autentiche del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 50 brand dell’hôtellerie regionale e 60 travel advisor internazionali, provenienti da mercati strategici come Stati Uniti, Canada, Australia e Sud America, che incontreranno 50 seller pugliesi in una serie di incontri B2B e attività di networking.

Protagonista istituzionale dell’iniziativa è la Regione Puglia, confermata per la quarta volta consecutiva come Destination Partner insieme all’Assessorato al Turismo e a Pugliapromozione. L’evento era stato annunciato nei mesi scorsi anche a New York nell’ambito del progetto “Road to True”.

ph_Paolo Petrignani

Secondo l’assessora al Turismo Graziamaria Starace, le precedenti edizioni hanno generato risultati concreti in termini di contatti qualificati e nuove relazioni con operatori internazionali del turismo di lusso. L’edizione 2026 conferma inoltre l’estensione del format ad altre regioni del Sud Italia, tra cui Basilicata, Sardegna e Sicilia, nell’ottica di valorizzare il Mezzogiorno come sistema integrato dell’accoglienza.

Anche il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale ha sottolineato il ruolo strategico dell’iniziativa nel consolidare il posizionamento della Puglia sui mercati internazionali, attraverso la promozione delle aree interne e delle destinazioni meno conosciute.

Il programma prevede incontri B2B, tour esperienziali sul territorio, panel tematici e momenti di networking tra operatori, buyer e media internazionali, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di investimento e la visibilità della destinazione Puglia nel segmento high-end del turismo globale.