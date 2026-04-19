Morte di Gianvito Pascullo: otto indagati per omicidio colposo, attesa l’autopsia

Ospedale San Paolo di Bari

BARI - Otto avvisi di garanzia per concorso in omicidio colposo sono stati notificati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Gianvito Pascullo, il 17enne deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all’ospedale

Il provvedimento della Procura riguarda cinque medici ortopedici, due anestesisti e un infermiere, coinvolti nelle fasi di ricovero e nei successivi interventi chirurgici a cui il giovane era stato sottoposto. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Isabella Ginefra e condotte dalla polizia, puntano a chiarire eventuali responsabilità nella gestione clinica del paziente.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, considerata passaggio chiave per stabilire le cause del decesso e verificare l’eventuale correlazione con gli interventi chirurgici o con complicazioni post-operatorie.

Il ragazzo, originario di Palo del Colle, era stato ricoverato il 6 aprile dopo un incidente in moto, che gli aveva provocato una frattura esposta alla tibia. Dopo un primo intervento d’urgenza con applicazione di un fissatore esterno, era stato sottoposto a una seconda operazione per la stabilizzazione definitiva della frattura, conclusa senza complicazioni apparenti.

Il giorno successivo, le condizioni cliniche non avevano destato particolari allarmi, ma in serata il 17enne aveva accusato un forte dolore improvviso. Dopo la somministrazione di un antidolorifico, il quadro era rapidamente peggiorato fino all’arresto cardiaco, risultato fatale.

La famiglia, assistita dall’avvocato Federico Straziota, ha presentato denuncia chiedendo piena chiarezza sulla vicenda. Gli investigatori hanno acquisito la cartella clinica e la documentazione sanitaria per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

La Procura ha inoltre aperto un fascicolo anche su un altro decesso avvenuto nei giorni precedenti nello stesso reparto, quello di una donna di 60 anni, per verifiche su eventuali analogie o criticità nella gestione clinica.