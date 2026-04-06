Napoli-Milan 1-0, Politano decisivo: è lui l’MVP
NAPOLI - Vittoria di misura per il Napoli, che supera 1-0 il Milan grazie al gol decisivo di Matteo Politano, eletto MVP della sfida.
L’esterno azzurro firma la rete che vale i tre punti e risulta il migliore in campo per incisività e qualità nelle giocate offensive. Prestazione solida anche per Mathías Olivera, tra i più positivi della squadra allenata da Antonio Conte, premiato con un voto alto nelle pagelle.
Sul fronte rossonero, deludono invece le aspettative della coppia offensiva composta da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku, poco incisivi sotto porta e mai realmente pericolosi. Si salva in parte la prova difensiva di Strahinja Pavlović, che ottiene una valutazione positiva (6.5).
Nel complesso, una partita equilibrata ma risolta da un episodio, con il Napoli più concreto e il Milan incapace di trovare soluzioni offensive efficaci. Le pagelle complete sono a cura di Federico Botti.