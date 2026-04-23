Omicidio a Pavia, convalidato il fermo del 16enne accusato della morte di Gabriele Vaccaro
Pavia - È stato convalidato il fermo del 16enne di origine egiziana accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni morto dopo essere stato colpito con un’arma da taglio nel parcheggio Cattaneo, nei pressi del centro storico di Pavia.
La decisione è stata presa dal giudice al termine dell’udienza di convalida, svoltasi presso l’istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano.
Il giovane resta quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta che dovrà chiarire nel dettaglio dinamica e responsabilità del delitto.