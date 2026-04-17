Ostuni, incendio nella zona industriale: distrutti diversi ape calessino in un capannone, indagini in corso

OSTUNI - Un incendio è divampato nella tarda serata del 16 aprile a Ostuni, all’interno di un capannone situato nella zona industriale, distruggendo diversi ape calessino utilizzati per il trasporto turistico.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 23 e sono state domate soltanto dopo circa cinque ore di intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnati con due squadre provenienti dai distaccamenti di Vigili del Fuoco di Ostuni e Brindisi, supportate da un’autobotte. L’allarme è stato lanciato dalle guardie giurate della Securitas Puglia.

All’interno della struttura erano custoditi circa una decina di mezzi, tra elettrici e diesel, appartenenti a una società attiva nei servizi turistici nella cosiddetta “Città Bianca”. Il numero esatto dei veicoli distrutti è ancora in fase di accertamento, ma i danni risultano significativi per l’attività.

Il capannone ha riportato solo danni limitati, principalmente annerimenti dovuti al fumo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Ostuni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del rogo, compresa quella dolosa.

Sono in corso gli accertamenti tecnici e investigativi, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la relazione dei vigili del fuoco, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.