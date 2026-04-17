Incidente sulla Strada Statale 16 a Monopoli: due auto coinvolte, una prende fuoco e si alza una densa colonna di fumo

MONOPOLI - Un incidente si è verificato sulla Strada Statale 16 all’altezza di Monopoli, in direzione nord, nei pressi dell’uscita per Alberobello.Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha preso fuoco subito dopo l’impatto, generando una densa colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.L’episodio ha causato momenti di forte allarme per gli automobilisti in transito, con la circolazione che ha subito rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato all’incendio del veicolo.