Incidente sulla Strada Statale 16 a Monopoli: due auto coinvolte, una prende fuoco e si alza una densa colonna di fumo
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha preso fuoco subito dopo l’impatto, generando una densa colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.
L’episodio ha causato momenti di forte allarme per gli automobilisti in transito, con la circolazione che ha subito rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.
Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato all’incendio del veicolo.
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