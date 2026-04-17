Tragedia all’ospedale di Ospedale Moscati: muore durante una trasfusione, disposta l’autopsia

TARANTO - Una donna di 50 anni, originaria di Lizzano, è morta ieri sera all’ospedale Ospedale Moscati mentre era in corso una trasfusione di sangue. La paziente era ricoverata da tempo a causa di una leucemia contro la quale lottava da circa un anno e si trovava in reparto per sottoporsi a una terapia innovativa.Secondo quanto si apprende, il sangue utilizzato per la trasfusione, trattato geneticamente, proveniva da Amsterdam. Durante la procedura la donna avrebbe improvvisamente accusato un malore, fino all’arresto cardiaco che ne ha provocato il decesso.Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a stabilire eventuali correlazioni tra la trasfusione e il decesso, oppure se il quadro clinico della paziente abbia avuto un’evoluzione indipendente dalla procedura.La notizia ha profondamente scosso la comunità di Lizzano, dove la donna viveva con la famiglia. Era sposata e madre di due figli.I familiari hanno conferito incarico all’avvocato Dario Iaia per seguire la vicenda e tutelare la loro posizione nelle fasi successive delle indagini.