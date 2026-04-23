Ostuni, Maggio dei Libri 2026 'Ogni libro è una creatura viva' presso la Biblioteca comunale F. Trinchera Senior



OSTUNI (BR) - La Biblioteca comunale "F. Trinchera Senior" partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua sedicesima edizione e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura insieme al Ministero della Cultura. - La Biblioteca comunale "F. Trinchera Senior" partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua sedicesima edizione e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura insieme al Ministero della Cultura.





L’iniziativa, che prende avvio il 23 aprile — in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore — e si conclude il 31 maggio, ha come tema "Ogni libro è una creatura viva". Il progetto celebra la lettura come occasione di incontro e di equilibrio, proponendola come strumento per imparare a convivere: il libro diventa così un compagno di viaggio capace di insegnare il rispetto per l’ambiente, la comprensione degli altri e la costruzione di una società più equa e condivisa.





Le attività si sviluppano lungo tre principali percorsi tematici: Cantare la bellezza, dedicato alla meraviglia del mondo e alla bellezza interiore, oltre che al potere creativo del linguaggio e dell’immaginazione; Creature in cammino, che attraverso storie reali o di fantasia esplora emozioni, relazioni e dimensioni interiori; e Creature nel nostro tempo, focalizzato sulle sfide contemporanee e su uno sguardo responsabile verso la società e l’ambiente.





In linea con questi temi, la Biblioteca Trinchera organizza eventi aperti al pubblico, laboratori per i più piccoli, incontri con le scuole e attività inserite nel progetto “Ostuni, città che legge… a voce alta!”, vincitore del bando nazionale "Città che Legge 2024".





UNA ROSA PER UN LIBRO

Dal 23 aprile al 31 maggio | Biblioteca Trinchera

Richiamando l’antica tradizione catalana dello scambio tra una rosa e un libro, in occasione di San Giorgio — celebrato il 23 aprile e in concomitanza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore promossa dall’UNESCO — la Biblioteca Trinchera donerà una rosa simbolica a tutti gli utenti per ogni libro preso in prestito per tutta la durata dell’iniziativa, accompagnando l’omaggio con la distribuzione degli speciali segnalibri del Maggio dei Libri.





BOOKCROSSING - VIENI A PRENDERE UN LIBRO

Dal 23 aprile al 31 maggio | Biblioteca Trinchera – Atrio

In Biblioteca per fare scorta di libri. In occasione del Maggio dei Libri, ispirato al tema "Ogni libro è una creatura viva", viene allestito uno spazio pensato per trasformare il patrimonio librario non utilizzato in una risorsa attiva per la comunità.

L’idea di fondo è che un libro perde la sua vitalità quando resta fermo su uno scaffale: grazie al book-crossing, questi volumi tornano a vivere, riprendendo il loro ruolo di veicoli di storie, saperi e relazioni.





INCONTRI SPECIALI IN TRINCHERA

Giovedì 23 aprile, ore 9.30 | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

RADICI DI CARTA. IL FILO DELLE STORIE

In occasione della Giornata internazionale del libro, la Biblioteca Trinchera propone un momento dedicato alla condivisione e alla creatività, attraverso attività di lettura pensata per gli utenti del Centro Diurno "San Francesco da Paola".

Ispirandosi al filone Cantare la bellezza, l'iniziativa intende celebrare il libro come una "creatura viva": non un semplice oggetto, ma un ponte capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Attraverso la suggestione del Kamishibai e l’ascolto reciproco, l’incontro trasformerà la lettura in un’esperienza attiva, volta a stimolare l’espressione di sé, la relazione e la partecipazione emotiva in un ambiente protetto e stimolante.





SPAZIO TRINCHERA

Venerdì 8 maggio, ore 17.00 | Biblioteca Trinchera, Sala bambini

MAMMA, LEGGIAMO!

Mamma, leggiamo! è un’attività inserita nel Maggio dei Libri che, in occasione della Festa della Mamma, propone momenti di lettura condivisa tra bambini e mamme. Attraverso storie e albi illustrati, l’iniziativa valorizza il piacere dello stare insieme e della lettura come esperienza affettiva e di relazione, in linea con il tema del Maggio dei Libri che celebra il libro come "creatura viva".





Laboratorio di lettura dedicato a bambini da 4 a 10 anni.

Sabato 16 maggio, ore 10.00 | Biblioteca Trinchera, Sala Bambini

CREATURE DEL NOSTRO TEMPO: TUTTI INSIEME IN BIBLIOTECA

L’attività, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, propone letture e attività guidate sui temi del rispetto, dell’amicizia e dell’inclusione. In linea con lo spirito del Maggio dei Libri, valorizza il libro come strumento di crescita e la biblioteca come spazio accogliente in cui riconoscere e rispettare le differenze.





Laboratorio di lettura dedicato a bambini da 4 a 10 anni.

11, 25 maggio, ore 17.00 | Biblioteca Trinchera, Sala Bambini

IL MIO PRIMO LIBRO…È VIVO!

L’attività accompagna i più piccoli al loro primo incontro con la lettura. Attraverso albi illustrati e racconti semplici, i bambini scoprono il libro come una "creatura viva", capace di parlare, emozionare e far immaginare nuovi mondi.

L’iniziativa valorizza il piacere della scoperta e della condivisione, trasformando la lettura in un’esperienza ludica e coinvolgente che introduce con dolcezza all’universo dei libri.





Laboratorio di lettura dedicato a bambini 0-3 anni.

GRUPPI DI LETTURA

Mercoledì 6 maggio, ore 17.00 | Biblioteca Trinchera, Sala Mostre

CREATURE IN CAMMINO. DENTRO LE STORIE COL GRUPPO DI LETTURA

Mai fidarsi delle donne insonni di Annabel Abbs si inserisce nel filone "Creature in cammino" del Il Maggio dei Libri 2026 perché racconta un viaggio sia fisico sia interiore. Le protagoniste attraversano esperienze e luoghi diversi, in un percorso di ricerca personale che diventa occasione di crescita, scoperta e ridefinizione della propria identità. Il "cammino" non è solo movimento nello spazio, ma soprattutto esplorazione di sé e del proprio ruolo nel mondo.





12, 19, 26 maggio, ore 17.00 | Biblioteca Trinchera, Sala Mostre

CREATURE VIVE IN SILENT READING

Creature vive in silent reading è un’attività che si inserisce nel contesto di Libriamoci e propone un ciclo di incontri di lettura silenziosa rivolto a ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Il percorso prevede che ciascun partecipante scelga liberamente un libro dalla bibliografia ufficiale e lo legga in autonomia nel corso di tre appuntamenti in biblioteca, dedicati al silent reading e alla concentrazione individuale. In linea con il tema del Maggio dei Libri 2026 – "Ogni libro è una creatura viva" – l’iniziativa valorizza l’idea che ogni testo prenda vita nell’esperienza personale del lettore, anche nel silenzio della lettura. Ogni incontro si conclude con una mezz’ora di condivisione in cerchio, durante la quale i ragazzi raccontano ciò che hanno letto, esprimono il proprio gradimento e si confrontano con gli altri, favorendo ascolto reciproco, partecipazione attiva e sviluppo del pensiero critico.





13, 20, 27 maggio, ore 17.00 | Biblioteca Trinchera, Sala Mostre

CREATURE VIVE IN SILENT READING

Creature vive in silent reading è un’attività inserita nel contesto di Libriamoci e rivolta a ragazzi dai 14 anni in su, strutturata come un ciclo di incontri di lettura silenziosa in biblioteca. All’inizio del percorso ciascun partecipante sceglie liberamente un libro all’interno della bibliografia ufficiale e lo legge in autonomia nel corso di tre appuntamenti dedicati al silent reading e alla concentrazione individuale. In coerenza con il tema del Maggio dei Libri 2026 – "Ogni libro è una creatura viva" – l’iniziativa valorizza l’idea che ogni testo prenda forma e significato nell’esperienza personale del lettore, anche attraverso il silenzio e l’ascolto interiore. Ogni incontro si conclude con un momento di condivisione in cerchio, durante il quale i partecipanti sono invitati a raccontare la propria esperienza di lettura, confrontarsi sui testi scelti, esprimere opinioni e riflessioni, promuovendo così il dialogo, il pensiero critico e la partecipazione attiva.





#LASCUOLAINBIBLIOTECA

Visite guidate e laboratori di promozione della lettura riservati alle classi dell’IC Pessina-Vitale-Barnaba.





Giovedì 23 aprile | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

CREATURE IN CAMMINO. IL CAVALIERE ERRANTE

Il racconto Il cavaliere errante di Italo Calvino si inserisce nel filone "Creature in cammino" del Il Maggio dei Libri 2026, poiché rappresenta il viaggio continuo di un protagonista alla ricerca di senso e identità. La figura del cavaliere, sempre in movimento, incarna un percorso non solo fisico ma anche interiore, fatto di dubbi, riflessioni e trasformazioni, in cui il cammino diventa metafora della crescita personale e della costruzione di sé.





Venerdì 24 aprile | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

CREATURE IN CAMMINO. OLTRE LA PAROLA

Ö di Raúl Nieto Guridi, pubblicato da Kite Edizioni nel 2024, è un silent book che racconta, attraverso sole immagini, il viaggio di un orso che sceglie di non ibernarsi e di esplorare il mondo in inverno. La storia invita il lettore a seguire un percorso di scoperta e consapevolezza, costruito attraverso le immagini e l’interpretazione personale. Per questo si inserisce bene nel filone delle “Creature in cammino”, come esempio di crescita e relazione con l’ambiente.





Martedì 28 aprile | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

OGNI LIBRO È UNA CREATURA VIVA. BENVENUTƏ NELLA TUA BIBLIOTECA.

L’attività si inserisce pienamente nello spirito del Maggio dei Libri 2026, valorizzando la lettura come esperienza inclusiva, partecipata e capace di mettere in relazione persone e storie diverse. Durante l’incontro saranno presentati, oltre ai volumi già presenti in biblioteca e rappresentativi della ricchezza e varietà del patrimonio librario, anche i titoli suggeriti dalla bibliografia di Libriamoci, ampliando così le possibilità di scoperta e confronto. L’obiettivo è non solo stimolare la curiosità e il piacere della lettura, ma anche promuovere attivamente il Maggio dei Libri, invitando i partecipanti a riconoscere nel libro uno strumento vivo di crescita, condivisione e cittadinanza attiva.





Mercoledì 29 aprile | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

CREATURE IN CAMMINO. CONOSCI PIPPI CALZELUNGHE?

Il romanzo Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren si inserisce nel filone "Creature in cammino" del Il Maggio dei Libri 2026, poiché racconta il percorso originale e anticonvenzionale di una bambina che costruisce la propria identità al di fuori delle regole tradizionali. Pippi, con il suo spirito libero e indipendente, affronta il mondo seguendo valori personali e mostrando come il “cammino” di crescita possa essere unico e non lineare, fatto di scoperte, scelte autonome e continua ridefinizione di sé.





Martedì 5 e mercoledì 6 maggio | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

CREATURE NEL NOSTRO TEMPO. GUARDIE E LADRI

Il libro Guardie e ladri di Andrea Camilleri si inserisce efficacemente nel filone "Creature nel nostro tempo" del Il Maggio dei Libri 2026, poiché attraverso racconti ironici e spesso paradossali offre uno sguardo critico sulla società contemporanea. Le storie mettono in luce i confini sfumati tra legalità e illegalità, evidenziando contraddizioni, debolezze e comportamenti umani che rispecchiano dinamiche ancora attuali, invitando il lettore a riflettere sul concetto di giustizia e sulle regole del vivere civile.





7, 12, 13, 15 maggio | Biblioteca Trinchera, Sala Ragazzi

OGNI LIBRO È UNA CREATURA VIVA. LIBRI IN CIRCOLO

L’attività Libri in circolo si inserisce pienamente nel Maggio dei Libri 2026, richiamando il tema "Ogni libro è una creatura viva" e valorizzando la lettura come esperienza condivisa e partecipata. La lettura collettiva di un testo, seguita da un momento di confronto e commento, permette infatti al libro di "prendere vita" attraverso le voci, le emozioni e i punti di vista dei partecipanti, trasformandosi in uno strumento di relazione e crescita. La scelta del volume, in linea con la bibliografia della rassegna, rafforza il legame con le iniziative nazionali di promozione della lettura, offrendo ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi a testi significativi e di sviluppare una maggiore consapevolezza critica e partecipativa.





OSTUNI, CITTA' CHE LEGGE…A VOCE ALTA!

IL GIOCO DI LEGGERE

Dal 23 aprile al 31 maggio | Biblioteca Trinchera

All’interno del progetto "Ostuni, Città che legge… a voce alta!" prende vita l’attività "Il gioco di leggere!", un percorso volto a promuovere la lettura e la cultura attraverso giochi letterari interattivi e coinvolgenti. L’iniziativa si realizza in collaborazione con le associazioni Annavanna e CheFicoLab, il Liceo "Pepe-Calamo" e l’IC "Pessina-Vitale-Barnaba", con un ricco programma di incontri laboratoriali.

In particolare, quattro appuntamenti sono a cura di Annavanna APS con il titolo "451. Gioco di ruolo sulla libertà di pensiero", ispirato all’opera Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado, per riflettere sul valore della libertà di espressione attraverso il gioco di ruolo.

Dodici attività sono invece curate da Che Fico Lab APS e strutturate in tre moduli dedicati alle diverse fasce d’età: per l’infanzia (3-6 anni) "Oltre il Muro", ispirato a L’angolo di Zo-O di Joo-Hee Yoon; per la scuola primaria (7-10 anni) "Il Protocollo Lepron", ispirato a La zuppa Lepron di Giovanna Zoboli; e per la scuola secondaria di primo grado (11-13 anni) "Viandanti della Democrazia", ispirato a Vi auguro la democrazia. Discorsi di Sergio Mattarella. Un percorso che, attraverso il gioco e la narrazione, rende la lettura un’esperienza attiva, partecipata e formativa.





Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.