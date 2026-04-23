Ostuni, sicurezza stradale: al via il piano di messa in sicurezza con dieci nuovi attraversamenti pedonali rialzati
OSTUNI (BR) - Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni per il potenziamento della sicurezza stradale e la tutela della mobilità debole. È stato ufficialmente avviato il piano di posa e ripristino degli attraversamenti pedonali rialzati, che interesserà dieci arterie fondamentali del tessuto urbano e extraurbano.
L'intervento mira a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità di luoghi ad alta frequentazione come scuole, biblioteche e centri sociali, garantendo al contempo una migliore visibilità e fruibilità per i pedoni.
"La sicurezza stradale non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che si concretizza con interventi strutturali come questi" dichiara l’Assessore Santomanco "Abbiamo mappato con attenzione i punti critici, ascoltando le segnalazioni dei cittadini. Dalla Biblioteca Comunale alle zone rurali e marine, l'obiettivo è trasformare le nostre strade in spazi più sicuri e vivibili per tutti, dai bambini agli anziani".
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi dossi pedonali e il ripristino di quelli esistenti nelle seguenti località:
1. Via Rodio: in prossimità della Biblioteca Comunale.
2. Contrada Chianchizzo: strada per cava Montecaruso.
3. Contrada Barbagianni: ripristino in zona chiesetta.
4. Via prov.le Martina Franca: km 0,500.
5. Strada dei Colli: zona "Villaggio SOS" / "La Nostra Famiglia".
6. Via Nino Sansone.
7. Via Verona.
8. Via Pietro De Laurentis.
9. Via Petrolla (Villanova).
10. Via Consolato Veneziano, 55: intervento di ripristino.
Gli attraversamenti saranno realizzati secondo le più recenti normative tecniche, garantendo la corretta pendenza per i mezzi di soccorso e la massima efficacia come dissuasori di velocità.
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