Putignano, Career Day l’11 maggio: imprese e giovani a confronto su lavoro e innovazione

PUTIGNANO - Il Comune di Putignano promuove per l’11 maggio 2026 il Career Day, una giornata dedicata all’incontro tra imprese, giovani e cittadini in cerca di occupazione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro e valorizzare il capitale umano del territorio.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche attive per l’occupazione ed è realizzata nell’ambito del progetto “Pianeta Giovani” del Servizio Civile Universale, in collaborazione con le cooperative Quasar e Sofocle e con il supporto dei programmi Punti Cardinali e Porta Futuro.

Mattina dedicata alle scuole e all’intelligenza artificiale

La giornata si aprirà al Teatro Giovanni Laterza con un incontro rivolto agli studenti del Polo Liceale e dell’Istituto Agherbino, dedicato al tema “IA e nuovi orizzonti: navigare il futuro del lavoro”, con la partecipazione di Marco Camisani Calzolari.

Incontri tra aziende e candidati nel Chiostro comunale

A seguire, il Chiostro comunale ospiterà gli spazi espositivi delle imprese, con colloqui e momenti di networking diretti con i partecipanti, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pomeriggio di approfondimento su innovazione e impresa

Alle 15:00 è previsto un secondo appuntamento aperto ad aziende, professionisti e cittadini sul tema “Algoritmi e valore umano: evoluzione del business e delle imprese”.

Sono stati invitati rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui il sindaco di Putignano Michele Vinella, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, e diversi assessori regionali e metropolitani, oltre a dirigenti di ARPAL Puglia, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e rappresentanti del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese.

Un progetto per l’occupazione e l’innovazione locale

Il Career Day si inserisce nel percorso di attivazione dell’Hub Impresa Lavoro della città, attraverso sportelli e servizi dedicati all’orientamento e all’occupazione.

«Il Career Day è un’occasione concreta per avvicinare imprese e giovani e costruire opportunità reali sul territorio», ha dichiarato il sindaco Michele Vinella, sottolineando l’importanza di mettere in rete competenze e prospettive per accompagnare la comunità nelle trasformazioni del lavoro.

Partecipazione e iscrizioni

La partecipazione all’incontro pomeridiano è gratuita, fino a esaurimento posti, previa registrazione online. Le aziende interessate possono invece candidarsi per gli spazi espositivi e le attività di networking contattando l’URP del Comune di Putignano.