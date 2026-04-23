Putignano celebra il 25 aprile: corteo, memoria e iniziative culturali per la Festa della Liberazione

PUTIGNANO – Il Comune di Putignano ha definito il programma delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione d’Italia, in programma il 25 aprile, con un insieme di iniziative istituzionali e culturali dedicate alla memoria storica e alla partecipazione civica.

La giornata si aprirà alle 10:15 con il raduno delle autorità presso la Casa Comunale e la formazione del corteo, che alle 10:30 si muoverà verso il Monumento ai Caduti per la cerimonia ufficiale.

Alle 10:35 sono previsti gli interventi istituzionali di Vito Notarangelo, presidente della Consulta Giovanile, Vanna Pricci per l’ANPI di Putignano, Saverio Campanella, presidente del Consiglio comunale, e del sindaco Michele Vinella. La cerimonia si concluderà alle 11:15 con il rientro del corteo.

Nel corso della mattinata, alle 11:30 in piazza Plebiscito (Birreria Oi), è in programma l’iniziativa “Pasta asciutta antifascista”, promossa da ARCI e ANPI Putignano, accompagnata da un intervento poetico di Gionata Atzori della Lega Italiana Poetry Slam.

Il pomeriggio sarà dedicato al cinema e al confronto: alle 17:30, presso la Sala Mediterraneo (ex Macello), verrà proiettato il film “Alla rivoluzione sulla due cavalli” di Maurizio Sciarra, seguito da un momento di approfondimento e dibattito.

A completare le iniziative, il Museo Civico Romanazzi Carducci sarà aperto in via straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Le celebrazioni si inseriscono nel calendario delle iniziative nazionali per il 25 aprile, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della Liberazione attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e della cittadinanza.