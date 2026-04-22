Rutigliano, al Teatro Metamorfosi un omaggio a Pino Daniele

Si chiude, il 23 aprile, tra entusiasmo, partecipazione e unanimi consensi la prima stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano, guidato dalla direzione artistica di Giusy Marrone. Un percorso artistico intenso e coraggioso, che ha saputo imporsi come una delle novità culturali più significative del territorio pugliese, registrando un’importante risposta di pubblico e una crescita costante in termini di qualità e proposta.

A coronare questo successo sarà un appuntamento di altissimo profilo musicale: giovedì 23 aprile alle ore 21. Il sipario si chiuderà con “Il Cielo è Pieno di Stelle”, il raffinato omaggio alla musica di Pino Daniele firmato da due protagonisti assoluti del jazz contemporaneo, Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte).

Più che un concerto, “Il Cielo è Pieno di Stelle” è un viaggio sonoro ed emotivo che attraversa l’universo musicale di Pino Daniele, restituendone un ritratto intimo, potente e inedito. Il progetto nasce con l’intento di andare oltre la semplice rilettura: Bosso e Mazzariello “(ri)vestono” queste composizioni senza tempo con nuove sfumature, mantenendone intatta l’anima ma esplorandone le profondità attraverso il linguaggio del jazz.

Il repertorio si snoda lungo le molteplici traiettorie artistiche del cantautore napoletano, mettendo in luce la straordinaria modernità della sua scrittura. Si passa così dall’intensità poetica di Napule è (1977) alla carica travolgente di Je so’ pazzo (1979), dalla malinconia sospesa di Quanno chiove (1980) fino alla delicatezza di Quando (1992). Non mancano gemme come Allora sì e Sicily (1993), quest’ultima nata dalla collaborazione con il grande Chick Corea, a testimonianza del dialogo costante tra la musica di Daniele e il jazz internazionale.

Il titolo dello spettacolo, tratto dal brano Mal di te, evoca già di per sé una dimensione poetica e universale: un cielo costellato di emozioni, ricordi e suggestioni sonore che il duo riesce a tradurre in un’esperienza intensa e coinvolgente per il pubblico. Il progetto ha preso vita nel luglio 2022 grazie all’intuizione del giornalista Ernesto Assante, che invitò i due artisti a esibirsi per la prima volta al Museo MAXXI di Roma. Da allora, il concerto è stato accolto con entusiasmo in numerosi festival e rassegne, in Italia e all’estero, fino alla realizzazione dell’album omonimo, registrato presso lo storico Splash Recording Studio di Napoli e pubblicato il 21 giugno 2024 per Warner Music.

A rendere unico lo show è anche la straordinaria intesa tra i due musicisti. Fabrizio Bosso, tra i più apprezzati trombettisti della scena internazionale, porta sul palco una cifra stilistica inconfondibile: tecnica impeccabile, lirismo profondo e una capacità narrativa che attraversa generi e tradizioni. La sua carriera lo ha visto collaborare con giganti del jazz come Enrico Rava e Charlie Haden, oltre che con importanti artisti del panorama pop.

Accanto a lui, Julian Oliver Mazzariello, pianista e compositore di grande sensibilità, capace di fondere formazione classica e vocazione jazzistica in un linguaggio espressivo personale e raffinato. Il loro sodalizio artistico, attivo da oltre vent’anni, trova in questo progetto una delle sue espressioni più mature e coinvolgenti.

Con questo appuntamento, il Teatro Metamorfosi non solo chiude una stagione di grande successo, ma ribadisce la propria vocazione a essere uno spazio di incontro tra linguaggi, generi e sensibilità diverse. Un finale all’altezza di un percorso artistico che ha già lasciato il segno sul territorio.

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro: il Teatro Metamorfosi è al lavoro sulla prossima stagione, che sarà presentata a breve in conferenza stampa. Un cartellone ricco di novità, pensato per coniugare spettacoli di qualità con un’attenzione sempre più ampia anche alla formazione teatrale, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e consolidarsi come punto di riferimento culturale dinamico e inclusivo.

La direzione artistica porta la firma di Giusy Marrone, casting director attiva a livello nazionale e internazionale, alla guida di un progetto in continua evoluzione.

I biglietti per il 23 aprile sono disponibili online sul sito del Teatro Metamorfosi al link https://teatrometamorfosi.it/spettacolo/il-cielo-e-pieno-di-stelle/ oppure presso il botteghino in via Porta Nuova 40 a Rutigliano, aperto il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 18. Tel. 347 6301851 - Email: info@teatrometamorfosi.it.