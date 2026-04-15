San Cesario di Lecce, in scena 'Persi tra le stelle' lo spettacolo ispirato al 'Piccolo Principe' alla Distilleria



Nella rassegna di Astràgali Teatro viene portata in scena la produzione di Terrammare Teatro pensata per i più piccoli. Domenica 19 aprile, ore 17.30 Distilleria, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si rinnova domenica 19 aprile, alle 17.30, nella Distilleria di San Cesario di Lecce, l’appuntamento con "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", ideata da Astràgali Teatro per il pubblico più giovane all’interno della rassegna "Visioni dal paese grande".





Questa volta i piccoli spettatori e le loro famiglie potranno assistere alla messa in scena dello spettacolo "Persi tra le stelle", della compagnia Teatro Terrammare di Nardò, ispirato al celeberrimo libro "Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.





La storia, interpretata da Maria Civilla e Simone Miglietta, con la sceneggiatura di Eleonora Fumagalli e la regia di Silvia Civilla, vede come protagonisti un aviatore, Fanni, e un astronomo, Doc, che si ritrovano a viaggiare insieme su uno sgangherato trabiccolo. L’aereo, però, precipita in pieno deserto e i due strani compagni di viaggio sono costretti a dover passare la notte in un ambiente inizialmente ostile, poi sempre più magico e coinvolgente. L’assurda situazione mette in moto un processo di rimembranze, visioni e strani incontri, che fanno scoprire a ciascuno dei due nuove possibilità di affrontare la vita e se stessi, abbandonando le troppe infrastrutture che spesso ci si costruisce addosso e tornando ad essere più veri e più soddisfatti di sé.





TerramMare Teatro è una compagnia teatrale fondata e diretta da Silvia Civilla che gestisce dal 2008 lo storico Teatro Comunale di Nardò (LE). Organizza e gestisce eventi teatrali curandone ogni aspetto. Alcune delle rassegne teatrali a cadenza annuale, ideate e curate esclusivamente dalla compagnia, costituiscono, da oltre un decennio, un appuntamento imprescindibile per il pubblico del territorio in cui opera. Gran parte delle sue produzioni teatrali – così come i suoi progetti con finalità pedagogiche – rientrano nel genere del "Teatro Ragazzi", un settore specifico a cui la compagnia ha dedicato le sue migliori energie e in cui ha scelto di specializzarsi.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



