“Shakespeare in Live”: ad Andria un lavoro tra parola, musica immaginazione
Si tratta di uno spettacolo capace di fondere recitazione, atmosfere sonore e una dimensione visiva che richiama la magia del palcoscenico, offrendo una rilettura originale dell’universo shakespeariano. È un’esperienza pensata per avvicinare il pubblico – anche quello meno abituato al teatro – alla forza senza tempo dei testi del grande autore inglese.
“Abbiamo voluto creare uno spettacolo articolato, che grazie alla sua originalità e al mix di linguaggi potesse abbracciare un pubblico giovane e adulto – ha spiegato Roberta Grilli -. È un lavoro che alterna momenti di stupore, emozione e riflessione”.
Il concerto iniziale si trasforma progressivamente in una vera e propria performance teatrale, in cui il pubblico diventa parte integrante del racconto. Il cuore dello spettacolo è “Giulietta e Romeo”, inizialmente presentata nella sua forma originale e poi reinterpretata nel finale attraverso riflessioni e analisi che ne ampliano il significato. La serata si chiuderà così come si apre: con una parentesi musicale che incornicia l’intero percorso narrativo, tra emozione e speranze.
Sul palco si alterneranno gli interpreti Antonello Loiacono, Roberta Grilli, Gabriele Zanini, Davide De Marco, Francesco Campese, Ariel Grace Carbone e Stefano Iannelli, accompagnati dai musicisti Tony Quadrello (voce e chitarra), Francesco Galizia (pianoforte e fisarmonica) e Roberto Piccirilli (violino).
L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dalle realtà artistiche del territorio, con l’obiettivo di rendere il teatro un luogo accessibile, vivo e capace di generare comunità.
Parrocchia SS. Sacramento - via Aurelio Saliceti 23 – Andria (Bt)
Info: 3683956821
Inizio spettacolo: 21.00
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