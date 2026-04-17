“Shakespeare in Live”: ad Andria un lavoro tra parola, musica immaginazione

ANDRIA - Sabato 18 aprile, alle 21, nel teatro adiacente alla parrocchia SS. Sacramento di Andria (Bt) andrà in scena lo spettacolo “Shakespeare in Live”, diretto dalla regista Roberta Grilli, un lavoro che unisce parola, musica e immaginazione, proposto dall’associazione Jazz in Stefano, di Stefano Porziotta, in collaborazione con Musaland teatro.Si tratta di uno spettacolo capace di fondere recitazione, atmosfere sonore e una dimensione visiva che richiama la magia del palcoscenico, offrendo una rilettura originale dell’universo shakespeariano. È un’esperienza pensata per avvicinare il pubblico – anche quello meno abituato al teatro – alla forza senza tempo dei testi del grande autore inglese.“Abbiamo voluto creare uno spettacolo articolato, che grazie alla sua originalità e al mix di linguaggi potesse abbracciare un pubblico giovane e adulto – ha spiegato Roberta Grilli -. È un lavoro che alterna momenti di stupore, emozione e riflessione”.Il concerto iniziale si trasforma progressivamente in una vera e propria performance teatrale, in cui il pubblico diventa parte integrante del racconto. Il cuore dello spettacolo è “Giulietta e Romeo”, inizialmente presentata nella sua forma originale e poi reinterpretata nel finale attraverso riflessioni e analisi che ne ampliano il significato. La serata si chiuderà così come si apre: con una parentesi musicale che incornicia l’intero percorso narrativo, tra emozione e speranze.Sul palco si alterneranno gli interpreti Antonello Loiacono, Roberta Grilli, Gabriele Zanini, Davide De Marco, Francesco Campese, Ariel Grace Carbone e Stefano Iannelli, accompagnati dai musicisti Tony Quadrello (voce e chitarra), Francesco Galizia (pianoforte e fisarmonica) e Roberto Piccirilli (violino).L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dalle realtà artistiche del territorio, con l’obiettivo di rendere il teatro un luogo accessibile, vivo e capace di generare comunità.Parrocchia SS. Sacramento - via Aurelio Saliceti 23 – Andria (Bt)Info: 3683956821Inizio spettacolo: 21.00