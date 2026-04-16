GIOIA DEL COLLE – Valorizzare gli organi storici come “presidi identitari” e restituirli alla comunità come strumenti vivi, capaci di raccontare la memoria collettiva della città. Nasce con questo obiettivo Architetture Sonore – Storia e identità nel patrimonio organario di Gioia del Colle, il progetto promosso dall’Associazione VIBR_AZIONI APS in collaborazione istituzionale con il Comune di Gioia del Colle.

Coordinata dalla presidente Rosa Surico e con la direzione artistica del M° Roberto Salahaddin Re David, la rassegna propone un format innovativo che unisce ricerca storica e tecnologie digitali immersive. Attraverso sistemi di visualizzazione in tempo reale, il pubblico potrà osservare da vicino l’esecuzione musicale, scoprendo la complessità tecnica dell’organo e trasformando il concerto in un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente.

Il progetto prenderà avvio il 20 aprile 2026 presso la Sala Javarone, con la conferenza del dott. Claudio Ermogene Del Medico, “Nobili committenti d’arte: gli Acquaviva d’Aragona e gli organi a canne”, dedicata al ruolo della celebre dinastia nella diffusione dell’arte organaria tra Abruzzo e Terra di Bari.

Il momento centrale della rassegna sarà però il 23 aprile 2026, quando la Chiesa di San Francesco ospiterà il primo concerto immersivo con il M° Pierluigi Mazzoni. L’appuntamento assume un valore particolarmente significativo: inserito nelle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, rappresenta anche l’occasione per ascoltare l’organo recentemente restaurato, restituito alla città nella pienezza della sua voce. Grazie agli allestimenti tecnologici, il pubblico potrà vivere un’esperienza inedita, osservando da vicino i movimenti dell’organista e cogliendo ogni dettaglio dell’esecuzione.

La rassegna proseguirà con ulteriori concerti che coinvolgeranno alcune delle principali chiese cittadine: il 30 aprile presso la Chiesa di San Rocco con il M° Giovanna Tricarico, l’8 maggio nella Chiesa di Sant’Angelo con il M° Matteo Notarnicola e il 19 maggio nella Chiesa di Sant’Andrea con il M° Francesco Buccolieri.

Architetture Sonore si propone così come un percorso tra storia, arte e innovazione, capace di restituire nuova voce al patrimonio organario e di rafforzare il legame tra musica, luoghi e comunità.

Ingresso libero a tutti gli eventi.



