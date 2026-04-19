Sparatoria al Divinae Follie di Bisceglie: ucciso il 42enne Filippo Scavo, indagini in corso
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Tuttavia, l’uomo è giunto al pronto soccorso già privo di vita. La vittima è stata identificata come Filippo Scavo, 42enne originario di Carbonara.
Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista.