Sparatoria al Divinae Follie di Bisceglie: ucciso il 42enne Filippo Scavo, indagini in corso

BISCEGLIE - Tragedia nella notte a Bisceglie, dove una sparatoria si è verificata all’interno della discoteca Divinae Follie, provocando la morte di un uomo e scatenando il panico tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, almeno un colpo di arma da fuoco ha raggiunto la vittima nella parte alta del corpo, causando un fuggi fuggi generale all’interno del locale.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Tuttavia, l’uomo è giunto al pronto soccorso già privo di vita. La vittima è stata identificata come Filippo Scavo, 42enne originario di Carbonara.Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista.