Taranto, una domenica in Villa Peripato con EGO Food Fest 2026



TARANTO - È entrato nel vivo EGO Food Fest, (www.egofestival.it) il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale. - È entrato nel vivo EGO Food Fest, (www.egofestival.it) il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.





Con EGO Food Fest magicamente Taranto diventa per quattro giornate – da venerdì 17 a lunedì 20 aprile – il cuore pulsante dell’arte culinaria internazionale, un vero e proprio grandioso laboratorio a cielo aperto: per la manifestazione sono in città più di 170 ospiti tra cui giornalisti di 30 testate nazionali, 30 cuochi, 50 pizzaioli italiani e oltre 55 produttori di eccellenze del Made in Italy!





Prosegue oggi nella centralissima Villa Peripato il weekend che anche quest’anno EGO Food Fest dedica interamente alla pizza, uno dei piatti più amati e diffusi al mondo, con una grande festa popolare (ingresso libero e gratuito e degustazioni facoltative a pagamento) in cui la regina assoluta è la pizza, simbolo globale di condivisione.





Dopo la prima serata - sabato 18 aprile – che, complice la mite serata primaverile, ha visto una straordinaria affluenza di pubblico, si replica oggi – domenica 19 aprile – proponendo il format di EGO Food Fest che anche quest’anno si è confermato di incredibile successo!





Sul palco il popolarissimo conduttore Tinto, nome d’arte di Nicola Prudente, e la giornalista tarantina Monica Caradonna, ideatrice con Ilaria Donateo di EGO Food Fest, conducono da par loro la serata che inizia con alcuni talk dedicati alla pizza, tra gli altri ieri è intervento anche il famoso Luciano Pignataro, fondatore di “50top pizza”, giornalista e autore di libri di successo che, sin dall'inizio, ha seguito il fenomeno della rinascita della pizza; poi a seguire c’è la musica dal vivo gratuita, stasera di scena sul palco lo spettacolo musicale di Angelo Mellone e la sua band.





Sui lati di una tensostruttura gli stand dedicati dove, anche in questa magica serata settanta maestri pizzaioli, 50 pugliesi e 20 dal resto d’Italia, animeranno uno straordinario viaggio nel gusto, tra impasti contemporanei e ingredienti identitari, mentre in una zona salotto nel verde c’è l’area beverage.





Dopo questa grandiosa festa di popolo, che permetterà di conoscere l’arte di autentici maestri della pizza, per l’intera giornata di lunedì 20 aprile EGO Food Fest si trasferisce al Relais Histò per l’EGO Academy, il “cuore tecnico” del festival.





In questa prestigiosa location, oltre 25 masterclass vedranno i cuochi "ambassador" confrontarsi direttamente con le radici della cucina italiana: dalle gite botaniche sulle rive del Mar Piccolo agli incontri con i mitilicoltori e i piccoli produttori locali. Le materie prime scoperte diventeranno protagoniste di sessioni formative aperte agli addetti ai lavori e agli appassionati.





In questa giornata, inoltre, sempre al Relais Histò tornerà anche la Pizza Competition che vanterà una giuria composta da 10 tra le firme più autorevoli del giornalismo enogastronomico e i referenti nazionali delle più autorevoli guide di settore.





Nel programma della giornata si segnala all’ora del thè, nella Sala Frantoio dell’Histò alle ore 17.00, lo spettacolo “Dialoghi sulla gioia” con il poeta e paesologo Franco Arminio e la pianista e performing coach Gloria Campaner.





Annunciando l’iniziativa la giornalista Monica Caradonna, ideatrice con Ilaria Donateo della manifestazione, ha spiegato che «EGO Food Fest non è solo un evento, è un atto di fede verso una città che sta riscrivendo il proprio destino attraverso la bellezza e la consapevolezza. Quest’anno il tema della cucina del futuro ci impone una riflessione profonda: non si può più parlare di eccellenza senza parlare di salute del Pianeta e delle persone».





«Portare a Taranto talenti internazionali da tutto il Mediterraneo – ha poi dichiarato Monica Caradonna – significa accendere un faro sulla nostra capacità di accoglienza e sulla straordinaria biodiversità del territorio jonico. In vista dei Giochi del Mediterraneo, vogliamo che Taranto sia percepita non solo come un campo di gara sportivo, ma come un laboratorio di pensiero gastronomico, dove la tradizione dialoga con la scienza e la sostenibilità».





Ego Food Fest 2026 è l’idea di Enogastro Hub aps ed è co-organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed è realizzata grazie al contributo di Petra Molino Quaglia, Moretti Forni, Gioiella, Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna, Varvaglione1921, Olio Forti, Frantoio Sant’Agata di Oneglia, Cippone Di Bitetto, Raffo, Programma Sviluppo, i comuni di Taranto e Martina Franca, la Provincia di Taranto, i Giochi del Mediterraneo.





Ego Food Fest 2026 è inserito nel progetto di “Coesione Italia 21-27 Puglia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Intervento Finanziato con Risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027. Linea di Intervento 03.02 “Turismo e Ospitalità” - Riposizionamento Competitivo e Promozione delle Destinazioni Turistiche".



