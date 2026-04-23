Successo a Foggia per l’evento nazionale sulle procedure esecutive immobiliari





FOGGIA – Hanno gremito la splendida Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, a Foggia, i professionisti partecipanti al focus nazionale sulle procedure esecutive immobiliari. L’evento di ieri mercoledì 22 aprile, che nel capoluogo Dauno è stato organizzato dalla ACDF Foggia unitariamente all’Associazione Nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi e “In Executivis”, rivista telematica specializzata in materia di esecuzione forzata, è parte di un percorso di alta formazione che ha attraversato l’Italia, concludendosi a Foggia.

GLI INTERVENTI. Caterina Lazzara, presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha introdotto e moderato gli interventi. Particolarmente interessanti i contributi forniti da Franco De Stefano, presidente della Terza Sezione della Corte di Cassazione; Raffaele Rossi, consigliere della Corte di Cassazione; Rinaldo D’Alonzo, magistrato presso il Tribunale di Larino; Michele Palagno, magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord, già giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Foggia; Daniela Longo, professoressa dell’Università di Foggia; ed Emma Finelli, professionista delegata e associata A.C.D.F.

FOGGIA PUNTO DI RIFERIMENTO. Ad aprire i lavori, è stato l’avvocato Francesco Castellucci, del Foro di Foggia, presidente dell’ACDC Foggia: “L’evento ha avuto un riscontro davvero lusinghiero”, dichiara Castellucci. “Voglio rinnovare i miei ringraziamenti all’Ordine degli Avvocati di Foggia, alla A.C.D.C. Nazionale e In Executivis per la fiducia e la collaborazione che ci hanno accordato. Siamo molto orgogliosi di aver ospitato un evento di così alto profilo scientifico. Il successo dell’iniziativa ci dà ancora più forza e motivazioni per continuare un percorso che valorizza le competenze, la professionalità e la capacità della nostra città di essere un punto di riferimento per il Centro Sud su questioni e tematiche di grande importanza”. “Questo incontro formativo era finalizzato proprio a professionalizzare ancor di più chi opera in questo settore, offrendo ai cittadini una prestazione giuridica di elevato spessore tecnico a tutela degli interessi del creditore ma anche del debitore”. Le precedenti giornate si sono tenute a Cremona, Potenza, Massa Carrara, Palmi e Velletri. Il percorso formativo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense tramite i sei Consigli dell’Ordine degli Avvocati coinvolti, tra cui appunto quello del capoluogo Dauno, ha affrontato tutti i profili raccomandati dalle Linee guida generali della Scuola Superiore della Magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento, pubblicate nell’aprile 2023.