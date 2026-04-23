Festa Patronale di Fasano: domenica 26 aprile la conferenza stampa ufficiale



FASANO (BR) - Domenica 26 aprile, alle ore 10:30, nella suggestiva cornice di Piazza Ignazio Ciaia, si terrà la conferenza stampa ufficiale in cui verrà presentato il programma completo e tutti i dettagli degli eventi che animeranno la città. - Domenica 26 aprile, alle ore 10:30, nella suggestiva cornice di Piazza Ignazio Ciaia, si terrà la conferenza stampa ufficiale in cui verrà presentato il programma completo e tutti i dettagli degli eventi che animeranno la città.





Sarà un’occasione speciale per entrare nel cuore dell’organizzazione, scoprire in anteprima gli appuntamenti più attesi e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera che ogni anno rende unica questa celebrazione.





Ma non è tutto. Proprio durante la conferenza verrà finalmente svelato il nome del secondo super ospite che salirà sul palco lunedì 22 giugno, nella serata conclusiva della festa: un annuncio attesissimo, pronto ad accendere curiosità e grande entusiasmo tra cittadini e visitatori. Un momento da vivere insieme per condividere sorpresa ed emozione.