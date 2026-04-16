Taranto celebra la Cozza Nera con l’EGO Food Fest 2026: al via lo spin-off dedicato al Presidio Slow Food

credits: Ego Food Fest

TARANTO - Prende il via a Taranto l’ottava edizione di EGO Food Fest 2026, il progetto culturale ed enogastronomico che trasforma il patrimonio culinario pugliese in leva di promozione territoriale e sviluppo. Dal 17 al 20 aprile la città ospiterà oltre 170 ospiti tra giornalisti, chef, pizzaioli e produttori, confermandosi capitale dell’enogastronomia internazionale per quattro giorni.

La giornata inaugurale, venerdì 17 aprile, sarà interamente dedicata alla Cozza Nera di Taranto, riconosciuta come Presidio Slow Food, protagonista dello spin-off “EGO Cozza Fest”. L’iniziativa coinvolgerà sedici ristoranti tarantini che proporranno menù speciali dedicati al prodotto simbolo del mare jonico.

L’apertura ufficiale si terrà alle ore 10.30 presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con la consegna degli attestati di partecipazione ai ristoratori aderenti, in un momento celebrativo della ristorazione locale e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Secondo gli organizzatori, l’evento nasce con l’obiettivo di raccontare la Cozza Nera di Taranto come elemento identitario e culturale, oltre che gastronomico, attraverso il lavoro dei ristoratori e il coinvolgimento della filiera produttiva regionale.

La manifestazione è ideata da Enogastro Hub APS e co-organizzata dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con il supporto di enti istituzionali, consorzi e aziende del settore agroalimentare e turistico.

EGO Food Fest si conferma così un appuntamento centrale per la promozione del patrimonio enogastronomico pugliese, con un programma che punta a valorizzare identità locale, innovazione culinaria e turismo esperienziale, rafforzando il legame tra territorio e cultura del cibo.