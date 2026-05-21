A Bari la presentazione di “Il Sud ha vinto” di Lino Patruno: confronto sull’identità meridionale e lo sviluppo del Mezzogiorno

BARI - Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 17.30, presso La Madonnina Life & Care (viale Louis Pasteur 18, Bari), si terrà la presentazione del volume “Il Sud ha vinto” di Lino Patruno, giornalista, scrittore e già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari e da APS Incontri, nell’ambito delle attività culturali dedicate alla valorizzazione dell’identità storica e sociale del Mezzogiorno.

Nel suo ultimo lavoro, Patruno propone una rilettura della questione meridionale, mettendo in discussione stereotipi consolidati e offrendo una nuova interpretazione del ruolo del Sud nella storia economica, culturale e civile del Paese. Attraverso dati e analisi, il volume evidenzia il contributo strutturale del Mezzogiorno allo sviluppo dell’Italia.

Dopo i saluti istituzionali di Alberto Nerini, presidente di La Madonnina Life & Care, e di Grazia Andidero, responsabile dell’Associazione Crocerossine d’Italia – Sezione di Bari, interverrà Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’associazione.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista e scrittore Michele Cristallo. L’incontro sarà un’occasione di confronto su identità meridionale, memoria storica e prospettive di sviluppo del Sud Italia. Ingresso libero.